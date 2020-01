Sport in tv oggi (sabato 25 gennaio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Una lunghissima, infinita sequenza di eventi sportivi è in programma quest’oggi. Si apre e si chiude (in un certo senso, perché in realtà si riapre) con il tennis, e gli Australian Open, tra i terzi turni del mattino odierno e gli ottavi di finale nella notte tra oggi e domenica, con Fabio Fognini tra i coinvolti. Immenso è il programma degli sport invernali, con le discese libere di Kitzbuehel e di Bansko al maschile e al femminile, ma c’è anche lo sci di fondo con la skiathlon di Oberstdorf, lo skeleton ad Altenberg, la combinata nordica a Oberstdorf, lo slittino a Sigulda, il bob, il salto con gli sci a Zakopane e a Rasnov, il pattinaggio artistico e il biathlon a Pokljuka, oltre allo snowboard a Big White. Spazio anche ai grandi sport di squadra, con rugby, calcio, basket e volley che si alternano in rapidissima sequenza. C’è anche il rally di Montecarlo, così come il judo a Tel Aviv, il golf tra Dubai e la West Coast americana, la 24 Ore di Daytona e tanto, tanto altro Di seguito il programma completo dello sport che potremo vedere oggi.

SPORT IN TV OGGI (SABATO 25 GENNAIO): ORARI E PALINSESTO

06.00 TENNIS – Australian Open 2020: terzi turni (diretta tv su Eurosport)

06.00 RUGBY A 7 – World Series a Hamilton, Canada (diretta streaming sul canale YouTube World Rugby)

06.00 GOLF – European Tour, Omega Dubai Desert Classic: 3° giro (diretta streaming su GolfTV)

Loading...

Loading...

07.00 SCHERMA – Coppa del Mondo a Doha (Qatar)

09.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Team HS140 a Oberstdorf (diretta tv su Eurosport)

09.30 KARATE – Finali bronzo Premier League Parigi (diretta streaming sul canale YouTube PMG Sport)

09.30 RALLY – Montecarlo

10.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Skiathlon maschile a Oberstdorf (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

10.00 SKELETON (Coppa del Mondo) – Gara maschile e femminile ad Altenberg (diretta streaming sub ibsf.org)

10.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera femminile a Bansko (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

11.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross a Idre Fjall

11.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera maschile a Kitzbuehel (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

11.50 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a Sigulda (diretta streaming su fil-luge.org)

12.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Skiathlon femminile a Oberstdorf (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

12.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile (diretta streaming su ibsf.org)

12.15 EQUITAZIONE – FEI World Cup Dressage ad Amsterdam

13.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS97 femminile a Rasnov

13.15 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Staffetta single mixed a Pokljuka (diretta tv su Eurosport)

13.25 PATTINAGGIO ARTISTICO – Europei, free dance (diretta tv su RaiSport)

13.55 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Team 4×5 km a Oberstdorf (diretta tv su Eurosport)

14.00 SHORT TRACK – Europei, seconda giornata (diretta streaming sul canale YouTube ISU)

14.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGL maschile e femminile a Piancavallo (diretta tv su RaiSport)

14.30 KARATE – Finali oro Premier League Parigi (diretta streaming sul canale YouTube PMG Sport)

14.30 RUGBY – HBS Rugby Colorno v Sitav Rugby Lyons (Top 12, 9a giornata) (diretta streaming sulla pagina Facebook della FIR)

15.00 RUGBY – Kawasaki Robot Calvisano v Argos Petrarca (Top 12, 9a giornata) (diretta streaming sulla pagina Facebook della FIR)

15.00 RUGBY – FEMI-CZ Rovigo v Mogliano Rugby 1969 (Top 12, 9a giornata) (diretta streaming sulla pagina Facebook della FIR)

15.00 RUGBY – Toscana Aeroporti I Medicei v S.S. Lazio Rugby 1927 (Top 12, 9a giornata) (diretta streaming sulla pagina Facebook della FIR)

15.00 RUGBY – Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia (Top 12, 9a giornata) (diretta streaming sulla pagina Facebook della FIR)

15.00 RUGBY – Lafert San Donà v IM Exchange Viadana 1970 (Top 12, 9a giornata) (diretta streaming sulla pagina Facebook della FIR)

15.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 femminile (diretta streaming su ibsf.org)

15.00 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio a Sigulda (diretta streaming su fil-luge.org)

15.00 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Staffetta mista a Pokljuka (diretta tv su Eurosport)

15.00 CALCIO – Serie A, 21a giornata: SPAL-Bologna (diretta tv su Sky Sport Serie A)

15.00 PALLAVOLO – Superlega, 17a giornata: Vibo Valentia-Piacenza (diretta tv su RaiSport)

16.00 JUDO – World Grand Prix a Tel Aviv (Israele) (diretta streaming sul canale YouTube Judo)

16.15 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – Team HS140 maschile a Zakopane (diretta tv su Eurosport)

18.00 GOLF – PGA Tour, Farmers Insurance Open a San Diego (Canada) (diretta streaming su GolfTV)

18.00 CALCIO – Serie A, 21a giornata: Fiorentina-Genoa (diretta tv su Sky Sport Serie A)

18.30 PATTINAGGIO ARTISTICO – Europei, free program femminile (diretta tv su RaiSport)

19.40 AUTOMOBILISMO – 24 Ore di Daytona (diretta streaming su IMSA.com)

20.30 BASKET – Serie A, 20a giornata: Umana Reyer Venezia-Segafredo Virtus Bologna (diretta tv su Eurosport 2)

20.30 BASKET – Serie A, 20a giornata: Banco di Sardegna Sassari-Dolomiti Energia Trentino (diretta streaming su Eurosport Player)

20.30 VOLLEY – Superlega, 17a giornata: Monza-Cisterna di Latina (diretta streaming su Eleven Sports)

20.30 VOLLEY FEMMINILE – Serie A1, 16a giornata: Casalmaggiore-Conegliano (diretta tv su RaiSport)

20.45 BASKET – Serie A, 20a giornata: Grissin Bon Reggio Emilia-S.Bernardo-Cinelandia Cantù (diretta streaming su Eurosport Player)

20.45 CALCIO – Serie A, 21a giornata: Torino-Atalanta (diretta tv su DAZN e streaming su DAZN1)

21.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross maschile e femminile a Big White

01.00 TENNIS – Australian Open 2020: ottavi di finale

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo