Snowboard: Scotty James e Queralt Castellet si impongono nell’Halfpipe di Coppa del Mondo a Laax

Terza gara su cinque per la Coppa del Mondo di Halfpipe nello snowboard, la prima ed unica in terra Europea: sono andate in scena oggi le finali in quel di Laax. Sulle nevi svizzere ad imporsi sono Scotty James e Queralt Castellet.

Ormai da copione i primi due gradini del podio per quanto riguarda la gara maschile. Tre su tre per un clamoroso James: il campione del mondo in carica sta dominando in lungo e in largo nel massimo circuito internazionale. Una run praticamente perfetta la sua: 95,75, praticamente imbattibile. Deve arrendersi ed accontentarsi per la terza volta della piazza d’onore il giapponese Yūto Totsuka (92,25). Più staccato è lo statunitense Taylor Gold. Nella top-5 ci sono i padroni di casa Jan Scherrer e Iouri Podlatchikov.

Arriva il secondo successo in stagione per la spagnola Castellet, che bissa quello arrivato a Copper Mountain. 90,00 per l’iberica che supera la cinese Cai Xuetong (87,25), seconda anche prima delle festività natalizie a Secret Garden. Completa la collezione dei podi l’altra cinese Liu Jiayu: dopo una vittoria ed una seconda piazza, arriva la terza posizione.

Foto: Lapresse