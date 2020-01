Slittino, Coppa del Mondo Sigulda 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo

Siamo giunti alla sesta tappa della Coppa del Mondo di slittino 2019-2020. L’appuntamento sul budello lettone di Sigulda, tuttavia, non avrà valenza solamente a livello di Sfera di Cristallo, dato che coinciderà anche con il Campionato Europeo 2020, a tre settimane esatte dai Mondiali di Sochi.

Ci attendono due giorni di grande spettacolo a Sigulda, in una stagione che si sta confermando volta dopo volta, quanto mai avvincente e imprevedibile. La battaglia è serata in ogni categoria, con i soli Eggert/Benecken nel doppio ad avere già un margine di tutto rispetto e, per nostra fortuna, con gli italiani sempre più protagonisti. Dominik Fischnaller continua ad inanellare ottimi risultati nel singolo maschile, mentre anche Andrea Voetter sta iniziando a fare vedere tutto il suo valore nel singolo femminile. Saranno in grado di brillare anche quando ci saranno in palio le medaglie a livello continentale?

Si inizierà nella giornata di sabato 25 gennaio con le prove di singolo femminile e doppio, quindi domenica 26 toccherà agli uomini, prima della conclusione con le tre prove sprint.

IN TV — La tappa di Sigulda della Coppa del Mondo di slittino sarà trasmessa da Eurosport che, in base al palinsesto deciderà quali manche trasmettere in diretta o differita su Eurosport1 (210) o Eurosport2 (211). La copertura completa sarà garantita da Eurosport Player in streaming su pc, tablet o smartphone.

PROGRAMMA CDM SLITTINO SIGULDA E CAMPIONATO EUROPEO 2020

Sabato 25 gennaio

ore 11.50 prima manche singolo donne

ore 13.15 seconda manche singolo donne

ore 15.00 prima manche doppio

ore 16.20 seconda manche doppio

Domenica 26 gennaio

ore 10.25 prima manche singolo uomini

ore 12.00 seconda manche singolo uomini

ore 13.45 gara sprint donne

ore 14.20 gara sprint doppio

ore 15.05 gara sprint uomini

Foto: Giacomo Nicora