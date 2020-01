Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2020: le anticipazioni sul percorso. Sei tappe, finale in Toscana

La Settimana Internazionale Coppi e Bartali, tradizionale kermesse di ciclismo intitolata ai due Campioni che hanno fatto la storia del pedale italiano, si disputerà dal 25 al 29 marzo: saranno cinque giornate particolarmente ricche e spettacolari, si aprirà con due semitappe e poi spazio per una tappa al giorno. Sei frazioni complessive per una corsa già entrata nel cuore degli appassionati e che è stata vinta nel recente passato da nomi importanti come Lucas Hamilton, Diego Rosa, Lilian Calmejane.

La presentazione del percorso andrà in scena il prossimo 9 marzo ma gli organizzatori hanno già fatto trapelare il tracciato a grandi linee come riporta Spazio Ciclismo. La prima giornata si svolgerà interamente a Gatteo con al mattino una frazione in linea e al pomeriggio una cronometro a squadre. Giovedì spazio alla Riccione-Sogliano al Rubicone con tracciato diverso rispetto a quello dell’anno scorso quando si impose Mikel Landa. Si proseguià poi con un circuito a Riccione che proporrà il Monte Carpegna. Sabato partenza e arrivo a Forlì come nel 2019 mentre l’ultima tappa si svolgerà in Toscana, per la precisione a Prato.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo