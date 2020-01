Sci di fondo, Federico Pellegrino è quarto nelle qualificazioni della sprint tc della Coppa del Mondo 2020 di Oberstdorf. Quattro azzurri ai quarti

La Coppa del Mondo 2020 di sci di fondo ha appena visto andare in archivio ad Oberstdorf, in Germania, le qualificazioni della sprint in tecnica classica, maschile e femminile. Dimezzato il contingente azzurro al via: passano ai quarti della tarda mattinata Federico Pellegrino e Maicol Rastelli tra gli uomini e Lucia Scardoni e Greta Laurent tra le donne.

Nella prova maschile il miglior tempo è del norvegese Johannes Klaebo, che copre gli 1.6 km del tracciato in 3’25″39, facendo il vuoto alle sue spalle ed andando a precedere due connazionali, ovvero Erik Valnes, secondo a 2″72, e Paal Golberg, terzo a 5″03. Il primo dei non norvegesi è Federico Pellegrino, quarto a 6″92, mentre ben si comporta il leader della generale, il russo Alexander Bolshunov, sesto a 8″58. Bene in casa Italia Maicol Rastelli, dodicesimo a 11″62, mentre rischia una clamorosa eliminazione il leader della classifica sprint, il transalpino Lucas Chanavat, che è 27° a 14″81. Eliminati infine gli ultimi due azzurri in gara, Stefan Zelger, 47° a 19″57, e Francesco De Fabiani, 57° a 21″38.

Nelle qualifiche femminili il miglior tempo è della russa Natalia Nepryaeva, che completa i 1500 metri del percorso in 3’38″08, battendo per 1″43 la slovena Anamarija Lampic, leader della classifica delle sprint, e di 2″24 la statunitense Jessica Diggins, terza. Si qualifica anche la leader della classifica generale, la norvegese Therese Johaug, tredicesima a 6″76, mentre in casa Italia passano il turno Lucia Scardoni, 17ma a 7″84, e Greta Laurent, 19ma a 8″07, mentre non ce la fanno l’esordiente Nicole Monsorno, 36ma a 14″38, e Francesca Franchi, 54ma a 19″64.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI DI FONDO

Loading...

Loading...

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse