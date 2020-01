Sci alpino, le startlist aggiornate della Coppa del Mondo femminile di supergigante e discesa

La statunitense Mikaela Shiffrin rafforza il suo essere in testa alla startlist del supergigante femminile della Coppa del Mondo di sci alpino dopo la prova disputata a Bansko, in Bulgaria. Shifftin comanda nettamente davanti alla tedesca Viktoria Rebensburg ed all’austriaca Nicole Schmidhofer. Settima posizione per Federica Brignone, la migliore delle italiane, proprio davanti a Sofia Goggia.

Sempre al termine delle gare bulgare, per quanto concerne la discesa libera femminile, è in testa l’elvetica Corinne Suter, davanti alle austriache Nicole Schmidhofer e Stephanie Venier, mentre in casa Italia vanno registrate la nona piazza di Nicol Delago, che precede Sofia Goggia, nella top ten anche in questa specialità.

Start List supergigante femminile

1. SHIFFRIN Mikaela USA 443

2. REBENSBURG Viktoria GER 323

3. SCHMIDHOFER Nicole AUT 289

4. GUT-BEHRAMI Lara SUI 245

5. SUTER Corinne SUI 244

6. WEIRATHER Tina LIE 227

7. BRIGNONE Federica ITA 225

8. GOGGIA Sofia ITA 212

9. VENIER Stephanie AUT 189

10. TIPPLER Tamara AUT 181

16. BASSINO Marta ITA 118

17. CURTONI Elena ITA 114

18. DELAGO Nicole ITA 108

19. MARSAGLIA Francesca ITA 104

22. SCHNARF Johanna ITA 88

26. FANCHINI Nadia ITA 74

55. PIROVANO Laura ITA 6

56. DELAGO Nadia ITA 4

Start List discesa libera femminile

1. SUTER Corinne SUI 436

2. SCHMIDHOFER Nicole AUT 382

3. VENIER Stephanie AUT 299

4. WEIDLE Kira GER 296

5. SHIFFRIN Mikaela USA 291

6. STUHEC Ilka SLO 282

7. SIEBENHOFER Ramona AUT 279

8. LEDECKA Ester CZE 230

9. DELAGO Nicol ITA 226

10. GOGGIA Sofia ITA 217

11. CURTONI Elena ITA 201

12. BRIGNONE Federica ITA 200

16. MARSAGLIA Francesca ITA 178

22. BASSINO Marta ITA 137

36. PIROVANO Laura ITA 55

42. SCHNARF Johanna ITA 35

48. DELAGO Nadia ITA 17

50. FANCHINI Elena ITA 14

65. GASSLITTER Verena ITA 1

Loading...

Loading...

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo