Salto con gli sci: l’austriaco Marco Woergoetter oro maschile alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Losanna 2020. 14° e 15° gli italiani Galiani e Moroder

Medaglia d’oro per l’austriaco Marco Woergoetter nella competizione maschile di salto con gli sci, alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Losanna 2020. Il diciassettenne, nato il 16 ottobre 2002 e residente a Oberndorf in Tirol, sogna di emulare le gesta di Stefan Kraft: intanto si porta a casa la vittoria nell’evento sul trampolino normale (HS90) del Les Tuffes Nordic Centre con due salti di valore, da 91.5 e 90 metri per 130.9 e 126.8 punti per un totale di 257.7 punti.

L’argento va allo sloveno Mark Hafnar, capace di scalare due posizioni rispetto alla prima serie (91 metri e 121.9 punti) grazie a un buon secondo salto (89 metri e 125.2 punti), il che gli vale il 247.1 della piazza d’onore. Terzo è l’altro austriaco David Haagen (88 e 86 metri, 123 e 121.5 punti, totale 244.5) che si tiene alle spalle i russi Danil Sadreev (243.4) e Ilya Mankov (236.5). Al sesto posto lo sloveno Jernej Presecnik (233.8), al settimo il polacco Adam Niznik (230.0), all’ottavo il norvegese Iver Olaussen (229.5), al nono il kazako Danil Vassilyev (220.8) e al decimo il francese Valentin Foubert (216.3).

Capitolo italiani: bella rimonta nella seconda serie di Mattia Galiani, che da 20° (79 metri, 101 punti) diventa 14° (83 metri, 110.5 punti) con un dato di punteggio finale di 211.5. Gli finisce subito dietro Daniel Moroder, che però fa il percorso inverso: decimo dopo la prima serie (82.5 metri, 110.6 punti), non riesce a giocarsi bene la carta del secondo salto (81 metri, 97.9 punti).

Proprio dopo il salto di Moroder è stato effettuato il secondo cambio di stanga, dalla 8 alla 7, della gara, mentre il primo si era avuto all’inverso (dalla 8 alla 9) nella serie precedente.

Foto: torstengrieger / Shutterstock.com