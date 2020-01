Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oberstdorf 2020: Katharina Althaus si riscatterà in casa?

Nel weekend la Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci farà tappa in una delle località di culto della disciplina. Si gareggerà infatti a Oberstdorf, in Germania. La location è letteralmente quella di casa per Katharina Althaus che, come tutta la squadra tedesca, sta vivendo una stagione difficile. Quantomeno, proprio settimana scorsa, sono arrivati interessanti segnali di vita.

Le teutoniche sono tuttavia fuori gioco dalla corsa alla Sfera di cristallo, che per la prima volta nella storia coinvolge ben tre atlete. La norvegese Maren Lundby e le austriache Chiara Hölzl ed Eva Pinkelnig sono infatti vicinissime, separate da soli 25 punti!

In questo ridente villaggio dell’Algovia, ovvero la regione posta proprio all’estremo sud-occidentale della Baviera, il salto con gli sci è praticato sin dal 1909. Successivamente sulle pendici dello Schattenberg, ovvero la “Montagna Ombrosa”, si decise di edificare un trampolino artificiale. La struttura è stata completata nel 1925 e da allora ha prosperato.

Con il passare degli anni, attorno a esso è nato un vero e proprio complesso di cinque trampolini oggi denominato Audi Arena. Soprattutto Oberstdorf è diventata un tempio del salto sia per essere palcoscenico di una delle tappe della Tournée dei 4 trampolini, sia per la presenza del mastodontico impianto di volo chiamato Heini-Klopfer-Schanze.

Per quanto riguarda il settore femminile, la località bavarese ha fatto il suo ingresso nel calendario della Coppa del Mondo a partire dal 2015. Sinora si sono disputate 10 competizioni valevoli per il massimo circuito, ma solamente 4 si sono tenute sul Large Hill dove le atlete si confronteranno nel weekend.

Sul trampolino grande i successi sono ripartiti equamente tra la giapponese Sara Takanashi (doppietta nel 2017) e la norvegese Maren Lundby (uno-due nel 2019).

Questa invece la summa dei podi ottenuti sul Large Hill, dove sinora hanno fatto ingresso nella top-three otto differenti atlete:

3 – TAKANASHI Sara [JPN] (2-0-1)

2 – LUNDBY Maren [NOR] (2-0-0)

2 – AVVAKUMOVA Irina [RUS] (0-1-1)

1 – KLINEC Ema [SLO] (0-1-0)

1 – ALTHAUS Katharina [GER] (0-1-0)

1 – SEYFARTH Juliane [GER] (0-1-0)

1 – ITO Yuki [JPN] (0-0-1)

1 – BOGATAJ Ursa [SLO] (0-0-1)

Per quanto riguarda l’Italia, il Large Hill di Oberstdorf è storicamente contesto ostico. Non sono mai arrivati piazzamenti nella top-ten e il miglior risultato in assoluto è il 12° posto raccolto da Lara Malsiner lo scorso anno.

PROGRAMMA

Venerdì 31 – ore 15.30: Qualificazione Gara I

Sabato 1 – ore 15.30: Gara I

Domenica 2 – ore 14.00: Qualificazione Gara II

Domenica 2 – ore 15.30: Gara II

paone_francesco[at]yahoo.it

Foto: LaPresse