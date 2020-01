Rugby, Sei Nazioni 2020. Parlano Bellini e Budd: “Partiamo da una buona base, possiamo fare bene”

Tutto quasi pronto per l’esordio della Nazionale italiana di rugby nel Sei Nazioni 2020: il 1 febbraio a Cardiff contro il Galles scendono in campo gli azzurri a caccia di quella vittoria che nel torneo manca ormai dal 2015. La compagine italiana alla guida del nuovo ct Franco Smith si sta allenando in questi giorni al centro ‘Giulio Onesti’ di Roma.

Queste le parole, riportate dall’ANSA, di Mattia Bellini: “Ripeto, la base è buona, e quanto a me essere nel gruppo azzurro fa sempre piacere. Sto lavorando molto, come tutti i miei compagni, per essere pronto a dare il mio contributo per la squadra” .

Intervento anche per Dean Budd: “E’ stata una settimana dove abbiamo lavorato duramente dentro e fuori dal campo. Ci sono nuovi giocatori entrati a far parte della squadra, quindi ci sono anche nuove cose da imparare, e stare insieme per più tempo aiuta ad assimilare tutto al meglio. Abbiamo un buona base su su cui lavorare. Con un cambio di allenatore arriva sempre un cambio di energia, e di modalità di lavoro – risponde -. Ma tutti noi abbiamo una grande voglia di contribuire alla crescita del rugby italiano, e di migliorarci costantemente”.

Foto: Griffoni