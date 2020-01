Rugby, i convocati dell’Italia per il raduno di Verona: 31 azzurri sotto la guida di Franco Smith

Lo staff tecnico della Nazionale italiana maschile di rugby, guidata dal nuovo capo allenatore Franco Smith, ha diramato la lista dei convocati per il raduno di Verona che precederà la partenza del 29 gennaio verso Cardiff, dove andrà in scena il primo incontro del Sei Nazioni 2020 contro il Galles in programma sabato 1 febbraio alle ore 15.15. Rispetto alla prima convocazione per il collegiale di Roma, Smith ha lasciato fuori dal gruppo lo squalificato Meyer, i giovani Biondelli, Rizzi e Pettinelli e il centro delle Zebre Tommaso Boni, chiamando in causa ben 31 giocatori.

“Abbiamo fatto un lavoro fondamentale durante questa prima settimana di allenamenti insieme, ponendo le basi per l’immediato futuro. Tutti i giocatori hanno dato il massimo e mostrato una grande attenzione verso le indicazioni, oltre che una grande voglia di fare bene con la maglia della Nazionale Italiana facendosi trovare sempre pronti. Ci aspetta ora davanti una settimana altrettanto importante verso la partita contro il Galles” ha dichiarato Franco Smith al sito federale.

Di seguito l’elenco completo dei 31 convocati per il raduno di Verona:



Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, esordiente)*

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 40 caps)*

Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 7 caps)*

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 2 caps)*Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 24 caps)

Oliviero FABIANI (Zebre Rugby Club, 10 caps)

Federico ZANI (Benetton Rugby 13 caps)Seconde Linee

Dean BUDD (Benetton Rugby, 26 caps)

Niccolò CANNONE (Argos Petrarca Rugby/Benetton Rugby, esordiente)*

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 18 caps)*

Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 117 caps)

Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 4 caps)*

Giovanni LICATA (Zebre Rugby Club, 8 caps)*

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 22 caps)

Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 13 caps)

Abraham STEYN (Benetton Rugby, 36 caps) Mediani di mischia

Callum BRALEY (Gloucester Rugby, 5 caps)

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 36 caps)

Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 15 caps)* Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 54 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 39 caps) Centri/Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 22 caps)

Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 62 caps)*

Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 14 caps)

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 23 caps)

Matteo MINOZZI (Wasps Rugby, 16 caps)*

Luca MORISI (Benetton Rugby, 29 caps)*

Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby Club, 24 caps)*

Leonardo SARTO (Benetton Rugby 34 caps)*

Alberto SGARBI (Benetton Rugby, 29 caps)

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Lapresse