Rugby a 7, cinque imbattute dopo il primo giorno delle World Series ad Hamilton 2020

Si è disputata la prima giornata della tappa di Hamilton delle HSBC World Rugby Sevens Series 2020 e anche se mancano ancora sei match per decidere i quarti di finale le migliori della classifica già sanno di aver superato lo scoglio della prima fase in Nuova Zelanda. Le padrone di casa Black Ferns 7s, le campionesse olimpiche dell’Australia, la Francia, gli USA e il Canada, infatti, hanno fatto due su due nella notte italiana e sono già qualificate ai quarti di finale.

Le altre vincitrici nella prima giornata sono state Cina e Fiji, con le cinesi che hanno battuto proprio le figiane, con queste ultime che invece hanno avuto la meglio dell’Inghilterra. Questa sera, dunque, si chiuderà la fase a gironi e si disputerà la seconda fase, con tutte le squadre a caccia delle padrone di casa, vincitrici dell’ultima tappa a Città del Capo. E tutto è ancora da decidere, perché se la Nuova Zelanda appare tranquilla in vetta al proprio girone, con Cina e Fiji alle sue spalle, negli altri due gironi si chiuderà con gli scontri diretti Australia-USA e Francia-Canada che decideranno chi chiuderà in vetta. E nella corsa alle semifinali, dunque, tutto si deciderà in queste due sfide, che metteranno anche in palio il miglior secondo posto che vale un posto in semifinale.

HAMILTON 7S – CLASSIFICHE

Girone 1: Nuova Zelanda 6; Cina, Fiji 4; Inghilterra 2

Girone 2: Australia, USA 6; Russia, Brasile 2

Girone 3: Francia, Canada 6; Irlanda, Spagna 2

Foto: Shutterstock