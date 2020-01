Rally, Mondiale 2020: tutti i piloti e le scuderie partecipanti. Ott Tanak difenderà il titolo in Hyundai, Ogier passa alla Toyota

L’attesa sta per concludersi come di consueto con la prova d’apertura di Montecarlo, in programma da giovedì 23 a domenica 26 gennaio, che darà ufficialmente il via al Campionato del Mondo Rally 2020. La 48ma edizione del Mondiale WRC presenta diverse novità dal punto di vista del calendario (13 tappe con il ritorno di Kenya, Nuova Zelanda e Giappone) ed in particolar modo della line-up schierata dai team per la nuova stagione. L‘addio di Citroen ha di fatto scatenato un effetto domino che ha rivoluzionato la griglia di partenza del Mondiale 2020, in cui saranno presenti solo tre case.

Il campione iridato in carica con la Toyota Ott Tanak ha cambiato casacca e quest’anno farà parte dello squadrone Hyundai insieme al belga Thierry Neuville (secondo classificato negli ultimi quattro campionati), al leggendario francese Sebastien Loeb (nove volte campione del mondo) e allo spagnolo Daniel Sordo (vincitore dell’ultimo Rally di Sardegna), con questi ultimi due che si alterneranno a bordo della terza Hyundai i20 Coupe WRC. Il costruttore coreano, con una line-up del genere, punta senza mezzi termini ad imporsi in entrambe le classifiche iridate.

Dopo aver perso l’estone Tanak, la Toyota è corsa ai ripari ingaggiando il sei volte iridato Sebastien Ogier (rimasto senza sedile dopo la fuoriuscita di Citroen) con l’obiettivo di confermare il titolo piloti della passata stagione e di andare a caccia di un titolo costruttori sfumato nel 2019 per soli 18 punti in favore di Hyundai. Il team giapponese, oltre al fuoriclasse francese Ogier, potrà contare anche sull’apporto del britannico Elfyn Evans (quinto nel 2017 e 2019) e del giovane astro nascente finlandese classe 2000 Kalle Rovanpera. Per quanto riguarda il terzo team iscritto al WRC 2020, M-Sport Ford schiererà il tandem finnico composto da Teemu Suninen ed Esapekka Lappi oltre al britannico Gus Greensmith, il quale parteciperà però a nove round su tredici.

