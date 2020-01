Prossima giornata Serie A: calendario, orari, tv, guida Sky e DAZN (1-3 febbraio)

Nel weekend del 1-3 febbraio si disputerà la ventiduesima giornata della Serie A 2020 di calcio. La lotta al vertice si fa sempre più intensa, le tre squadre in lotta per lo scudetto si sfideranno a distanza: incomincerà la Juventus che incrocerà la Fiorentina nel lunch match di domenica 2 febbraio, proseguirà la Lazio impegnata nel pomeriggio contro la SPAL all’Olimpico, chiuderà l’Inter che in serata farà visita all’Udinese. Attenzione alla crescita del Milan che a San Siro sfiderà il Verona, da non perdere la partita della Roma col Sassuolo sabato sera mentre ad aprire le danze sarà Bologna-Brescia sabato alle ore 15.00 seguita da Cagliari-Parma. Ci sarà anche il monday night, un divertente Sampdoria-Napoli.

Di seguito il calendario completo della prossima giornata di Serie A, il programma dettagliato con le date e gli orari di tutte le partite della ventiduesima giornata oltre al palinsesto per seguire gli incontri in diretta tv e streaming (su Sky e DAZN).

CALENDARIO PROSSIMA GIORNATA SERIE A CALCIO (1-3 FEBBRAIO): PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING

SABATO 1° FEBBRAIO:

Loading...

Loading...

15.00 Bologna-Brescia (diretta tv su Sky)

18.00 Cagliari-Parma (diretta tv su Sky)

20.45 Sassuolo-Roma (diretta streaming su DAZN)

DOMENICA 2 FEBBRAIO:

12.30 Juventus-Fiorentina (diretta streaming su DAZN)

15.00 Lazio-SPAL (diretta tv su Sky)

15.00 Milan-Verona (diretta tv su Sky)

15.00 Atalanta-Genoa (diretta streaming su DAZN)

18.00 Lecce-Torino (diretta tv su Sky)

20.45 Udinese-Inter (diretta tv su Sky)

LUNEDÌ 3 FEBBRAIO:

20.45 Sampdoria-Napoli (diretta tv su Sky)

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse