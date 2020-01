Pallanuoto, Sandro Campagna: “Nel terzo tempo abbiamo sbagliato l’impossibile. Non abbiamo giocato da squadra e ci siamo disuniti”

E’ un Sandro Campagna visibilmente deluso quello che si è presentato ai microfoni di Raisport al termine del quarto di finale perso contro il Montenegro. Il Settebello non è riuscito a mettere in acqua una prestazione al suo livello. Petkovic e compagni, alla ricerca del pass olimpico già conquistato dagli azzurri con la vittoria iridata, hanno sfoderato una partita quasi perfetta.

Il ct. dell’Italia ha ammesso la superiorità degli avversari che hanno meritato la qualificazione alle semifinali: “Abbiamo preso gol sia con l’uomo in meno che a uomini pari. Sapevamo che Petkovic poteva essere un’arma molto importante per loro, evidentemente non sono stato abbastanza preciso nelle indicazioni. Noi in alcune fasi abbiamo giocato meglio ad uomini pari ma loro sono stati superiori sia con l’uomo in più che con l’uomo in meno“.

Gli azzurri sono rimasti a galla fino all’intervallo, come ammesso dallo stesso Campagna, lo spartiacque del match è stato il terzo tempo:”Abbiamo sbagliato l’impossibile, non sfruttando per sei o sette volte la superiorità. Nonostante questo sapevo che c’era la possibilità di recuperare. Queste sono partite nelle quali bisogna rimanere concentrati dall’inizio alla fine perchè un episodio può farla girare a tuo favore. Noi non siamo stati bravi, siamo stati lenti. Tante volte in superiorità non siamo stati capaci neanche di andare a tiro“.

Il focus della stagione del Settebello è fissato su Tokyo 2020:”A gennaio non giochiamo bene, abbiamo un passo inferiore rispetto all’estate, forse meglio così. Ora resettiamo il 2019 e ci rituffiamo nello studio e nell’analisi in preparazione alle Olimpiadi“.

Loading...

Loading...

In chiusura Sandro Campgna ha sottolineato che la sconfitta sia legata al fatto che l’Italia non sia stata compatta come al solito:”Nulla da dire ai ragazzi, non abbiamo giocato da squadra, ci siamo disuniti. Ecco è questa l’unica nota stonata della partita“.

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse