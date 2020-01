Pallanuoto, Pietro Figlioli: “Loro hanno capitalizzato i nostri errori. Le motivazioni hanno fatto la differenza”

Deluso il capitano del Settebello Pietro Figlioli dopo la sconfitta ai quarti di finale degli Europei contro il Montenegro. L’attaccante azzurro ha ammesso ai microfoni di Raisport la superiorità dell’avversario: “Noi eravamo consapevoli delle difficoltà di una partita del genere, anche perchè l’avversario che avevamo di fronte ancora si giocava il pass per le Olimpiadi. Hanno avuto una fame maggiore e questo incide sulla qualità di gioco. Loro hanno capitalizzato i nostri errori. Quando uno gioca rincorrendo sempre gli avversari la partita diventa molto complicata“.

Anche il capitano azzurro si sofferma sul vero obiettivo della stagione, ovvero le Olimpiadi:”La troppa consapevolezza a volte può aiutare o sgretolare il lavoro fatto. Noi con questa partita abbiamo un punto di partenza per Tokyo che quest’anno è il punto clou“.

Tornando alla partita persa contro il Montenegro, Figlioli è convinto che la differenza sia stata l’intensità messa in campo dagli avversari:“Abbiamo reagito male al pressing aggressivo che ci ha messo nelle condizioni di inseguire. Noi dovevamo fare un lavoro preventivo e reagire prima. Loro ci avevano studiato molto bene in particolare nelle situazioni con l’uomo in più“.

Va da sé che Petkovic e compagni per battere i campioni del mondo hanno messo in acqua la partita perfetta:“Noi abbiamo fatto dei movimenti giusti all’inizio, loro hanno risposto con un pressing alto che ci ha messo in difficoltà. Ad oggi loro sono stati più bravi in futuro vedremo“.

Foto: Lapresse