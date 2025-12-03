Nicolò Martinenghi: “Non ne avevo per fare di più, domani ci riprovo con i 200”

Finale deludente in casa Italia per i 100 rana maschili agli Europei di nuoto in vasca corta di Lublino. Simone Cerasuolo ha mancato la medaglia per soli sei centesimi (quarto) nella gara vinta da Caspar Corbeau. Ancor più dietro un Nicolò Martinenghi, lontano dalla condizione migliore.

Le parole del ranista tricolore: “È sempre sbagliato nascondersi e cercare scuse. Ogni volta che vieni in gara devi cercare di dare il meglio. Sapevo che oggi non ero in gioco per una medaglia, ero concentrato su me stesso e su quello che dovevo fare. Non stavo benissimo, sono sincero. Sono arrivato a questo campionato al meglio che potessi. Pensavo di valere qualcosina di meno, ma questo c’era. Ci sarà molto da lavorare”.

Nuovo appuntamento sulla doppia distanza: “Domani entrerò in acqua in un 200 che vedendo oggi sarà bello impegnativo. Anche quello fa parte di un percorso, è giusto onorare la mia presenza in questa gara, vorrò farlo nel migliore dei modi”.

Su Cerasuolo: “Ottimo segno di forma e di un’ottima mentalità, atleta intelligentissimo. Si toglierà diverse soddisfazioni, dispiace per non averlo visto sul podio ma avrà altre occasioni”.