NBA, All Star Game 2020: le squadre vestiranno i numeri 24 e 2 di Kobe e Gianna Bryant

Ancora novità per l’All Star Game 2020 di NBA che si disputerà a Chicago il prossimo 16 febbraio. Questa edizione della partita delle stelle sarà, com’era ovvio che fosse, quasi interamente dedicata al compianto Kobe Bryant, deceduto domenica a causa di un incidente in elicottero. Oltre a cambiare la formula ci saranno anche le maglie in onore del fenomeno dei Lakers.

Team Giannis vestirà il numero 24, proprio quello indossato dal Black Mamba nei momenti più importanti della carriera. Team LeBron invece indosserà il numero preferito di Gianna, la figlia scomparsa di Kobe, il 2.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Loading...

Loading...

Foto: Lapresse