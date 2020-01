Milano-Sanremo 2020: data, programma, orari e tv. Il calendario completo

La Milano-Sanremo 2020 si correrà sabato 21 marzo, la Classicissima di Primavera è pronta per regalare grande spettacolo proprio nel primo giorno della bella stagione e ci sarà sicuramente da divertirsi con una delle Monumento simbolo della storia del ciclismo. Il percorso di una delle gare più attese dell’anno deve essere ancora svelato, potrebbero esserci della variazioni rispetto al tracciato tradizionale perché alcune strade in Liguria hanno subito dei danni importanti a causa del forte maltempo degli ultimi mesi e si sta lavorando per ripararle: si era parlato a lungo della possibilità di un mancato passaggio sul Poggio, ipotesi che renderebbe la corsa ancora più prevedibile e indirizzata a una volata a ranghi compatti.

Partenza naturalmente da Milano e arrivo a Sanremo per circa 290 km, la corsa più lunga del mondo è sempre complicata da leggere nonostamente l’altimetria sia tutt’altro che proibitiva. Si tratta di una gara aperta a più soluzioni, imprevedibile e impronosticabile dove molti corridori partono per vincere e dove i favori della vigilia possono essere stravolti. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di arrivo e di partenza della Milano-Sanremo 2020, prima Classica Monumento della stagione di ciclismo. La gara sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO MILANO-SANREMO 2020: DATA, PROGRAMMA E ORARI

SABATO 21 MARZO:

09.30 (circa) Milano-Sanremo 2020, partenza

16.30 (circa) Milano-Sanremo 2020, arrivo

MILANO-SANREMO 2020: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv sui canali Rai.

Diretta tv su Eurosport.

Diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PERCORSO MILANO-SANREMO 2020:

Il percorso della Milano-Sanremo 2020 deve ancora essere presentato, ci potrebbero essere delle variazioni rispetto al tracciato tradizionale. La corsa sarà lunga circa 290 km.

