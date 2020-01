McGregor-Cerrone oggi: programma, orario d’inizio, tv e streaming. Come vedere il ritorno di Conor in MMA

Stanotte (attorno alle ore 04.00 italiane) Conor McGregor affronterà Donald Cerrone in uno degli incontri più attesi della stagione di MMA. La T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada USA) aprirà le proprie porte per ospitare UFC 246, il celeberrimo evento di arti marziali miste che inchioderà davanti al teleschermo tantissimi appassionati di questo sport. Il ritorno sull’ottagono dell’irlandese, uno dei volti simbolo delle MMA, è attesissimo: dopo quasi due anni di inattività in seguito alla squalifica per i tafferugli dopo l’ultimo match contro Khabib Nurmagomedov lo rivedremo in azione. McGregor incrocerà lo statunitense di origini italiane che ha vinto 23 incontri nel circuito e che sarà sicuramente un avversario molto ostico anche se è reduce da due sconfitte. La contesa sarà il piatto forte di UFC 246 e frutterà 80 milioni di dollari.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di McGregor-Cerrone, match di MMA nella cornice di UFC 246. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Gli orari sono italiani (a Las Vegas sono indietro nove ore rispetto a noi).

MCGREGOR-CERRONE: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 19 GENNAIO:

Loading...

Loading...

04.00 circa Conor McGregor vs Donald Cerrone

MCGREGOR-CERRONE: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su DAZN.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock