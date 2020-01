LIVE Strasburgo-Dinamo Sassari, Champions League basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma della partita

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Strasburgo e Dinamo Sassari, valido per la dodicesima giornata di Champions League. La Dinamo, già qualificata agli ottavi di finale, affronta Strasburgo alla Rhénus Sport in cerca di un successo che consoliderebbe il primato in classifica. I ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco hanno un record di 8 vinte e 3 perse (al pari dei turchi del Turk Telekom di Ankara), mentre i francesi occupano il settimo posto in classifica (4 vinte e 7 perse) e con un successo sui sardi potrebbero ancora sperare nella qualificazione. Nell’ultimo turno europeo i sassaresi hanno vinto per 91-71 contro i polacchi del Torun, staccando quindi il pass per la fase successiva. Nell’ultimo turno in patria i sardi hanno sbrigato senza troppi problemi la pratica Pesaro, guidati dalla superba prestazione di Dyshawn Pierre che ha chiuso con 29 punti, 13 rimbalzi e 4 assist.

I francesi hanno collezionato 8 sconfitte consecutive tra campionato e coppa e nell’ultimo turno europeo sono usciti sconfitti nella trasferta israeliana contro l’Hapoel Holon (101-94), nonostante i 23 punti dello statunitense Gabe York e ai 21 di Alì Traoré. Le cose non vanno bene nemmeno in campionato per la squadra del CT francese Vincent Collet che occupa attualmente l’undicesimo posto con 8 successi al fronte di 11 sconfitte. York e Traoré sono i migliori realizzatori della compagine francese con rispettivamente 17.4 e 10.4 punti per partita. La guardia ex Arizona sembra vicina a lasciare i francesi che, in quest’ultimo periodo stanno rivoluzionando il proprio roster; a fine dicembre Jerai Grant è passato all’Aek Atene e nella scorsa settimana Travis Trice ha lasciato il roster in direzione Leonessa Brescia. In compenso è stato aggiunto il lungo bielorusso Artsiom Parakhouski, prelevato dal Partizan di Belgrado. Tra le fila transalpine sono molti i giocatori con un passato italiano: il sopracitato Gabe York ha giocato la sua prima stagione in Europa (2016) alla Vanoli Cremona; il playmaker Scottie Reynolds ha giocato a Veroli (4 match nel 2010) e in due occasioni a Brindisi (2012-13 e 2015-16); il veterano francese Alì Traoré ha disputato l’Eurolega con la maglia della Virtus Roma nella stagione 2010-11; Thomas Scrubb è l’ex più recente, avendo disputato la scorsa stagione con la maglia di Varese (la stagione precedente ad Avellino); lo stesso Artsiom Parakhouski è transitato da Cantù nel 2011, senza però mai giocare coi brianzoli.

Loading...

Loading...

Nelle fila sassaresi dovrebbe fare il proprio esordio il neo acquisto Dwight Coleby, proveniente dall’ITU Istanbul e chiamato in sostituzione di Jamel McLean. Unico ex del match è il croato Miro Bilan, in forza ai francesi nella stagione 2017-18. La gara d’andata del PalaSerradimigni ha visto il netto successo degli isolani (90-67), capaci di vincere il primo quarto per 25-10 e di controllare poi la partita. Curtis Jerrels realizzò 14 punti, Michele Vitali e Dyshawn Pierre ne aggiunsero 13 a testa; tra le fila ospiti Gabe York chiuse a quota 21.

L’appuntamento con la DIRETTA LIVE di OA Sport è per le 20.30, orario in cui è in programma la palla a due tra Strasburgo e Dinamo Sassari.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo