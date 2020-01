LIVE Sci di fondo, Sprint Oberstdorf 2020 in DIRETTA: Federico Pellegrino prova a sorprendere in tecnica classica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma odierno

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale delle sprint in tecnica classica valide per la Coppa del Mondo di sci di fondo in programma ad Oberstdorf, in Germania: oggi, domenica 26 gennaio, alle ore 09.15 scatteranno le qualifiche, mentre per quanto concerne le fasi finali bisognerà attendere le ore 11.45.

Nella prova odierna saranno ben otto gli azzurri impegnati, equamente divisi tra uomini e donne: saranno della partita Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Maicol Rastelli e Stefan Zelger nella prova maschile e Greta Laurent, Lucia Scardoni, Francesca Franchi e Nicole Monsorno, debuttante nel circuito maggiore, in quella femminile.

Nella località tedesca il prossimo anno si terranno i Mondiali per la terza volta nella storia dopo le edizioni del 1987 e del 2005, e dopo la buona prova di ieri nello skiathlon è chiamato oggi a confermarsi sulla distanza breve Francesco De Fabiani, mentre c’è curiosità attorno a quelle che potranno essere le possibilità di successo per Federico Pellegrino.

