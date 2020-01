Karate, Premier League Parigi 2020: Italia in finale nel kata femminile a squadre! Deludono i big

Si è da poco conclusa la seconda giornata del primo appuntamento con la Premier League 2020 di karate, di scena a Parigi durante questo fine settimana. La notizia più lieta per la spedizione azzurra giunge dal kata femminile a squadre, dove il terzetto tricolore ha conquistato un posto per la finalissima di domani. Un’altra nota positiva è l’ottima performance della giovanissima Pamela Bodei nei -68 kg, mentre i protagonisti più attesi, ossia Silvia Semeraro, Clio Ferracuti e Mattia Busato, hanno fornito delle prove al di sotto delle aspettative. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto successo sui tatami parigini.

DONNE

KATA: l’unica gioia della giornata azzurra giunge dal kata femminile, dove il terzetto composto da Carola Casale, Terryana D’Onofrio e Michela Pezzetti hanno guadagnato l’accesso alla finale di domani. Eccezionale la prova delle azzurre, che hanno ottenuto il punteggio più alto (24.86) tra tutte le formazioni in gara, vincendo nettamente la propria pool e accedendo così all’ultimo atto del torneo, dove sfideranno la Spagna (23.66). A giocarsi il gradino più basso del podio, invece, saranno da un lato Marocco e Germania, dall’altro Russia e Portogallo.

KUMITE -61 kg: eliminate al primo round sia Laura Pasqua, sconfitta dalla russa Alana Kochieva per 3-0, sia Sara Brogneri, annientata dalla brasiliana Sabrina Zefino Pereira per 9-1. Ad approdare in finale sono state la turca Merve Coban e la cinese Xiaoyan Yin.

KUMITE -68 kg: non arriva la finale per Silvia Semeraro che, dopo aver superato l’olandese Sherilyn Wold (5-0) e la turca Eda Eltemur (5-4) nei primi due incontri disputati, è stata battuta al quarto round alla giapponese Kayo Someya (5-5). Da sottolineare la sontuosa performance della giovanissima Pamela Bodei, che ha lottato come una leonessa superando nell’ordine l’inglese Lauren Salisbury (3-0), la macedone Angela Mojsovska (6-5) e la venezuelana Marianth Maribel Cuervo Baute (1-0) prima di arrendersi all’egiziana Feryal Abdelaziz (1-1); la lombarda ha poi avuto la chance di partecipare ai ripescaggi ma si è dovuta inchinare all’austriaca Alisa Buchinger (1-2). Eliminata al primo round, invece, l’altra azzurra in gara, Emma Pecirep. Domani a giocarsi la vittoria finale saranno Feryal Abdelaziz e l’azera Irina Zaretska.

KUMITE +68 kg: deludente la prova di Clio Ferracuti, che ha salutato la gara al primo incontro disputato, nel quale è stata sconfitta dalla francese Anne Laure Florentin per 5-1. Stesso destino per Alessia Coppola Neri, che è stata estromessa dal torneo per mano dell’olandese Ciska van der Voort (1-1). La finale di domani vedrà sul tatami l’iraniana Hamideh Abbasali e la turca Meltem Hocaoglu Akyol.

UOMINI

KATA: si è fermata al terzo round la gara di Mattia Busato, al quale non è bastato il punteggio di 25.2 per accedere alla finali di domani. Fuori al primo turno Alessandro Iodice, Daniele Petrillo, Gianluca Gallo, Alessio Ghinami e Gabriele Petroni. A giocarsi il primo posto saranno lo spagnolo Damian Hugo Quintero Capdevila e il giapponese Ryo Kiyuna; per il gradino più basso del podio da un lato ci sarà il derby turco tra Ali Sofuoglu ed Emre Vefa Goktas, dall’altro la sfida tra il venezuelano Antonio Diaz e il giapponese Kazumasa Moto.

KUMITE -84 kg: niente da fare per Michele Martina, che è arrivato fino al quarto round della propria pool ma si è poi dovuto arrendere al giapponese Ryutaro Araga (0-2); l’azzurro non ha avuto poi maggiore fortuna ai ripescaggi, dove è stato definitivamente eliminato per mano del montenegrino Nikola Malovic (0-1). La finalissima di domani vedrà protagonista proprio Ryutaro Araga e l’egiziano Mohamed Ahmed Ramadan.

KUMITE +84 kg: fuori nella prima gara disputata sia Simone Marino, battuto dallo spagnolo Babacar Seck Sakho per 2-0, sia Raoul Santarelli, sconfitto dal francese Ilyes Klouz per 1-0. Domani si giocheranno il primo posto il georgiano Gogita Arkania e il francese Dnylson Jacquet.

