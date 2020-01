Hockey pista, Bassano manda ko Lodi. Forte dei Marmi nuova capolista

Nella diciassettesima giornata del Campionato Italiano di hockey pista, disputatosi mercoledì per via della parentesi europa dell’ultimo fine settimana è successo praticamente di tutto. La parola d’ordine nei palazzetti del Bel Paese è stata solo una: ribaltoni. Colpi di scena e risultati inattesi non sono infatti mancati, cosa questa che ha partorito una nuova capoclassifica in cima alla graduatoria: il Forte dei Marmi.

I toscani infatti vincendo 3-4 in casa del Monza, grazie alle firme di Ambrosio, Motaran, Casas e Maremmani, hanno superato il Lodi che invece è caduto inaspettatamente per 3-1 sulla pista di un redivivo Bassano, trascinato dalle magie di Crespo (tripletta per lui).

Alle spalle del duo di testa – diversamente – si attestano Trissino, Breganze e Valdagno capaci di fare risultato rispettivamente contro Follonica (4-1), Montebello (2-4 in trasferta, nell’anticipo di sabato) e Sandrigo (3-5 a domicilio in uno dei tanti incroci vicentini).

Battuta d’arresto per Viareggio: il CGC interrompe la sua marcia a Sarzana venendo piegato al Vecchio Mercato per 7-4, mentre a chiudere il quadro ci pensa il 2-2 fra Correggio e Scandiano.

Squadra Punti GDS Impianti Forte dei Marmi 39 Amatori Wasken Lodi 37 GSH Trissino 32 Lanaro Breganze 30 Hockey Valdagno 1938 30 CGC Viareggio 29 Ubroker Scandiano 26 Carispezia Sarzana 23 Impredil Follonica 21 TeamServiceCar Monza 16 Stema Bassano Hockey 15 BDL Correggio 14 Sandrigo Hockey 11 Montebello Hockey 11

Mercoledì 22 gennaio 2020 – ore 20:45 – PalaSIND di Bassano del Grappa (VI)

STEMA BASSANO 1954 – AMATORI WASKEN LODI = 3-1 (1-1, 2-0)

Stema: Pertegato, Crespo (C), Candanedo, Piroli, Milani – Llisa, Pilati, Baggio, Toniolo, Zordan – All. Marozin

Lodi: Grimalt, Pinto, Martinez L, Gavioli, Compagno – De Rinaldis, Raffaelli, Gori M, Illuzzi, Gilli – All. Resende

Marcatori: 2t: 3’41” Crespo (B), 13’10” Compagno (L) – 2t: 19’41” Crespo (rig) (B), 22’42” Crespo (tir.dir) (B)

Espulsi: 2t: 22’42” Gavioli (2′) (L)

Arbitri: Filippo Fronte di Novara di Novara e Marcello Di Domenico di Correggio (RE)

Mercoledì 22 gennaio 2020 – ore 20:45 – PalaRovagnati di Biassono (MB)

TEAMSERVICECAR MONZA – GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI = 3-4 (1-0, 2-4)

TeamServiceCar: Zampoli, Zucchetti, Martinez J (C), Olle, Franci – Nadini, Galimberti, Lazzarotto, Schena, Uboldi – All. Colamaria

GDS Impianti: Gnata, Motaran (C), Burgaya, Ambrosio, Casas – Maremmani, Mattugini, Giovannetti, Gallotta, Bertozzi – All. Bresciani

Marcatori: 1t: 10’49” Franci (M) – 2t: 4’53” Ambrosio (F), 5’11” Motaran (F), 8’26” Casas (F), 9’30” Maremmani (F), 20’13” Olle (M), 24’28” Galimberti (M)

Espulsi: nessuno

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Andrea Davoli di Modena

Mercoledì 22 gennaio 2020 – ore 20:45 – Centro Polivalente di Sarzana (SP)

CREDIT AGRICOLE SARZANA – CGC VIAREGGIO = 7-4 (3-0, 4-4)

Credit Agricole: Corona, Borsi (C), Ipinazar, Rossi, Garcia J – Moyano, Perroni, Fantozzi, Rispogliati, Bianchi – All. Bertolucci

Viareggio: Barozzi (C), Montigel, Cinquini, D’Anna, Selva – Muglia, Rosi, Lombardi, Puccinelli, Torre – All. Dolce

Marcatori: 1t: 4’17” Borsi (S), 11’10” Borsi (S), 16’51” Moyano (S) – 2t: 4’31” Muglia (V), 4’56” Rossi (V), 7’35” Garcia J (tir.dir.) (S), 18’00” Selva (V), 18’47” Selva (tir.dir.) (V), 19’38” Borsi (S), 21’41” Borsi (S), 23’02” Cinquini (V)

Espulsi: 2t: 7’35” Montigel (rosso) (V), 21’58” Borsi (2′) (S), 25’00” Dolce (allenatore, rosso) (V)

Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Simone Brambilla di Agrate Brianza (MB)

Mercoledì 22 gennaio 2020 – ore 20:45 – Palasport di Sandrigo (VI)

TELEA MEDICAL SANDRIGO – HOCKEY VALDAGNO 1938 = 3-5 (1-1, 2-4)

Telea Medical: Dal Monte, Nicoletti, Pozzato, Vazquez, Cacau – Poletto (C), Campagnolo, Chemello, Menin, Gasparotto – All. Vanzo

Valdagno: Sgaria, Pallares, Gimenez, Torner, Centeno – De Oro (C), Cocco, Brendolin, Zordan, Fongaro F – All. Oviedo

Marcatori: 1t: 8’31” Gimenez (V), 9’44” Vazquez (S) – 2t: 4’43” Cacau (S), 8’04” Poletto (S), 11’08” Brendolin (V), 15’26” Gimenez (tir.dir.) (V), 24’39” Torner (V), 24’49” Torner (V)

Espulsi: 1t: 17’27” Sgaria (2′) (V) – 2t: 14’53” Pallares (2′) (V), 15’26” Vazquez (2′) (S),

Arbitri: Luca Molli di Viareggio (LU) e Louis Hyde di Breganze (VI)

Mercoledì 22 gennaio 2020 – ore 20:45 – PalaDante di Trissino (VI)

GSH TRISSINO – IMPREDIL FOLLONICA = 4-1 (3-1, 1-0)

Trissino: Catala, Ventura (C), Neves, Garcia E, Faccin – Malagoli, Greco, Dal Santo, Schiavo, Zen – All. Silva

Impredil: Menichetti, Pagnini F (C), Rodriguez, Pagnini M, Cabella – Cancela, Banini D, Banini F, Paghi, Irace – All. Mariotti

Marcatori: 1t: 7’51” Garcia E (T), 12’37” Ventura (T), 13’32” Cancela (F), 22’14” Malagoli (T) – 2t: 20’52” Dal Santo (tir.dir) (T)

Espulsi: 2t: 0’44” Malagoli (2′) (T), 8’38” Garcia E (2′) (T)

Arbitri: Joseph Silecchia di Giovinazzo (BA) e Alessandro Ciccolella di Molfetta (BA)

Mercoledì 22 gennaio 2020 – ore 20:45 – Palasport Dorando Pietri di Correggio (RE)

BDL CORREGGIO – UBROKER SCANDIANO = 2-2 (1-1, 1-1)

BDL: Campor, Zucchiatti (C), Barbieri, Posito, Bertolucci – Maniero, Gavioli G, Ceschin, Ehimi, Salines – All. Jara

uBroker: Verona, Coy, Ballestero, Gelmà, Tataranni – Festa, Franchi (C), De Pietri, Busani, Vecchi – All. Crudeli

Marcatori: 1t: 3’07” Bertolucci (sup.num.) (C), 24’29” Gelmà (sup.num.) (S) – 2t: 2’20” Barbieri (C), 3’42” Tataranni (rig) (S)

Espulsi: 1t: 2’14” Gelmà (2′) (S), 24’02” Campor (2′) (C) – 2t: 3’42” Bertolucci (2′) (C),

Arbitri: Franco Ferrari di Viareggio (LU) e Massimiliano di Carmazzi di Viareggio (LU)



Foto: Marzia Cattini