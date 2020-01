Grand Prix Amerique 2020: le quote dei book-makers per le scommesse. Favoriti Face Time Bourbon, Davidson Du Pont e Belina Josselyn

Si delineano i principali favoriti della manifestazione che tutti i grandi appassionati di ippica hanno cerchiato sui calendari già da molto tempo: domenica 26 gennaio sarà il giorno del Grand Prix d’Amerique 2020, una delle corse più attese dell’intera stagione, uno degli eventi più prestigiosi al mondo, una manifestazione simbolo nell’universo equestre, un pilastro fin dal 1920. Il favorito numero uno è Face Time Bourbon, che precede Davidson Du Pont e Belina Josselyn, ed il vincitore dovrebbe venir fuori da questa terna di nomi. Sono inseriti tra gli outsider i tre cavali italiani in gara, ovvero Vivid Wise As, Ringostarr Treb, Vitruvio.

Sui 2700 metri del Vincennes Hippodrome di Parigi (Francia), sulla pista nera più importante del pianeta, si assegna il titolo più prestigioso ed ambito della categoria. I migliori cavalli del Gruppo 1 Internazionale si daranno battaglia per gli oltre 500.000 euro destinati al vincitore. Stiamo semplicemente parlando della gara di trotto per antonomasia che, come da tradizione, si corre nell’ultima domenica del mese di gennaio. Si tratta dell’edizione del Centenario, dato che, come detto, la prima manifestazione risale al 1920, ma sarà la 99ma volta che si assegna la vittoria, dato che nel 1940 e nel 1941 la gara fu cancellata per la Seconda Guerra Mondiale.

LE QUOTE PER IL GRAND PRIX D’AMERIQUE 2020

Face Time Bourbon 2.90

Davidson Du Pont 3.85

Belina Josselyn 4.85

Propulsion 8.25

Looking Superb 14.00

Bold Eagle 22.00

Delia Du Pommereux 30.00

Excellent 30.00

Billie De Montfort 45.00

Vivid Wise As 45.00

Ringostarr Treb 60.00

Vitruvio 80.00

Bahia Quesnot 85.00

Chica De Joudes 85.00

Enino Du Pommereux 100.00

Milligan’s School 125.00

Uza Josselyn 125.00

Erminig D’oliverie 300.00

Valko Jenilat 300.00

Dijon 400.00

Tony Gio 500.00

roberto.santangelo@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Isogood_patrick Shutterstock.com