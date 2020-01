Golf, Rory McIlroy può tornare numero 1 al mondo al Farmers Insurance Open 2020. Presente Francesco Molinari

Settimana decisamente interessante quella che ci si appresta a vivere sul PGA Tour 2020. Il massimo circuito golfistico si sposta infatti a La Jolla in California per il tradizionale appuntamento con il Farmers Insurance Open. Lo storico percorso di Torrey Pines deteneva già il record per essere il campo più lungo di quelli presenti nel calendario ma il South Course dove gli atleti si sfideranno questo fine settimana è stato ulteriormente allungato di 67 metri, portandolo a 7,765 yards e rendendolo ora quello con più metri della storia del PGA Tour, superando Erin Hills che ospitò lo US Open nel 2017 con 7,741 yards.

Il field del torneo sarà di assoluto prim’ordine, come è naturale che sia su un percorso di questa bellezza e difficoltà che tende a mettere davvero alla prova i secondi colpi dei giocatori meno dotati di esplosività. Saranno presenti infatti Rickie Fowler che ha aperto la nuova stagione con due top 10, Patrick Reed, Tony Finau, Gary Woodland (che l’anno scorso proprio qui si inventò una super rimonta dopo aver superato il taglio di un’incollatura) e il giapponese Hideki Matsyuama. Ritornerà in scena anche Tiger Woods, otto volte vincitore su uno dei campi che da sempre è tra i suoi preferiti e più produttivi. In questa stagione la tigre vanta una sola apparizione, ovvero la vittoria al Zozo Championship.

Ci saranno poi Xander Schauffele che cerca riscatto dopo aver perso ai playoff a Kapalua nell’ultima partenza e lo spagnolo Jon Rahm che può vantare già due successi in questa stagione. I due grandi favoriti della vigilia però sono altri due europei: l’inglese Justin Rose viene dal secondo posto nel Singapore Open di settimana scorsa, è il campione uscente e ha sempre chiuso in top 10 nelle ultime tre edizioni a Torrey Pines.

E poi è finalmente arrivato il momento del debutto di Rory McIlroy, che proprio qui l’anno scorso (quinto) iniziò a tutti gli effetti l’anno magico che lo ha riportato ai vertici dell’OWGR e a quattro vittorie tra le quali il Tour Championship con FedexCup annessa. Il nordirlandese è fresco, carico e ha tutte le motivazioni per fare bene, in quanto oltre ad un campo che sembra cucito a misura per le sue bombe dal tee, un’eventuale successo questa settimana gli permetterebbe di tornare numero 1 al mondo, strappando la leadership a Brooks Koepka.

Dopo il taglio mancato al The American Express pochi giorni fa torna in azione anche Francesco Molinari. Il torinese non sta certo attraversando un gran momento e l’obiettivo principale questa settimana, anche considerate le caratteristiche del percorso, deve essere quello di ritrovare serenità e fluidità di colpo, sia coi ferri che col putt.

Per vivere le emozioni del Farmers Insurance Open 2020 si potrà sfruttare il servizio offerto da Golf TV, il canale digitale che trasmette i più importanti eventi golfistici di PGA Tour e European Tour.

