Golf, PGA Tour 2020: Jon Rahm in testa al Farmers Insurance Open dopo tre giri, Rory McIlroy terzo e ancora a caccia del numero 1

Ci sono due vere e proprie corse parallele in atto al Farmers Insurance Open di San Diego, quarto torneo del 2020 sul PGA Tour. La prima è quella che vede lo spagnolo Jon Rahm al comando, dopo un maestoso -7 di giornata che gli consente di trovarsi a -12 in classifica, la seconda è quella che riguarda Rory McIlroy. Il nordirlandese si trova nel quartetto in terza posizione, a -9, dopo aver girato in -5, ma il suo obiettivo è un altro: la vittoria, quella che gli riconsegnerebbe il numero 1 del ranking mondiale a scapito dell’americano Brooks Koepka.

In mezzo a Rahm e McIlroy, al secondo posto a un colpo dallo spagnolo, c’è il leader di ieri, l’americano Ryan Palmer, autore di un giro tutto sommato normale (-1), ma non sufficiente per impedire la perdita del comando. Insieme a McIlroy, in terza posizione ci sono il sudcoreano Sung Kang e gli americani Harry Higgs e Cameron Champ. Molto ampio il gruppo dei settimi a -8, con l’australiano Marc Leishman, il danese Sebastian Cappelen e gli americani Tyler McCumber, Tony Finau, Patrick Reed, Brandt Snedeker e J.B. Holmes.

Quattordicesimo è Tiger Woods, che con quattro birdie nelle prime nove buche sembra in grado di accendersi, ma nelle seconde nove colleziona solo un bogey in mezzo alla restante totalità di par. Con lui, a -7, c’è un altro ex vincitore di Major, Bubba Watson.

Foto: LaPresse