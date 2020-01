Golf, PGA Tour 2020: Bradley e Cappelen guidano il Farmers Insurance Open. Francesco Molinari penultimo dopo il primo round

I professionisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nella parte di stagione denominata “West Coast Swing”. Spazio al Farmers Insurance Open (montepremi 7,5 milioni di dollari), evento che si svolge sui due percorsi par 72 (Nord e Sud) del Torrey Pines Golf Course di San Diego (California, Stati Uniti d’America).

Al termine del primo round la classifica è ovviamente corta, con 50 golfisti racchiusi in soli 5 colpi. Al comando con lo score di -6 (66) troviamo l’americano Keegan Bradley ed il sorprendente danese Sebastian Cappelen. Entrambi vantano un colpo di margine sul gruppo che chiude la top ten composto dal nordirlandese Rory McIlroy, dal cinese Xinjun Zhang, dai sudcoreani Byeong Hun-an ed Im Sung-jae, dagli statunitensi Bubba Watson, Matthew NeSmith, Kevin Tway e Joel Dahmen.

Ottimo dunque l’avvio di McIlroy, che vincendo il torneo tornerebbe ad appropriarsi della casella che vale il primo posto del ranking mondiale. Serie difficoltà invece per Justin Rose. L’inglese campione in carica del torneo occupa la posizione numero 119 a causa del pessimo +3, ed è in compagnia di golfisti del calibro dello statunitense Rickie Fowler e dell’indiano Anirban Lahiri.

Ancora peggio il nostro Francesco Molinari, incappato nella più classica delle giornate no. Il torinese è praticamente fuori gioco dopo il +7 con cui ha macchiato l’esordio. Decisamente troppi gli errori ed un feeling con il Torrey Pines Golf Club mai sbocciato. Serve un miracolo sportivo per evitare un taglio che pare solo da ufficializzare dopo la penultima posizione maturata nel nefasto giovedì californiano.

Foto: Shutterstock