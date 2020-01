Ginnastica ritmica, orari e programma Serie A Fabriano 2020: calendario, tv e streaming

La prima tappa della Serie A 2020 di ginnastica ritmica si disputerà sabato 1° febbraio, sarà la città di Fabriano (in provincia di Ancona) a ospitare il massimo campionato italiano a squadre. Le varie società scenderanno in pedana con alcune individualiste che si cimenteranno sui vari attrezzi (uno per ciascuna), la somma dei punteggi definirà la classifica generale. Si riparte in casa delle Campionesse d’Italia, proprio Fabriano sarà ancora una volta la formazione da battere: Milena Baldassarri e compagne non sembrano avere rivali, forse soltanto l’Udinese di Alexandra Agiurgiuculese potrebbe provare a battagliare.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari della prima tappa della Serie A 2020 di ginnastica ritmica che andrà in scena sabato 1° febbraio a Fabriano. Non sono previste dirette tv e/o streaming.

CALENDARIO PRIMA TAPPA SERIE A GINNASTICA RITMICA 2020: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 1° FEBBRAIO:

15.00-18.00 Serie A2

19.00-22.00 Serie A1

PRIMA TAPPA SERIE A GINNASTICA RITMICA 2020: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Foto: Pier Colombo