Ginnastica ritmica, inizia la Serie A 2020: Fabriano squadra da battere, duello tra Agiurgiuculese e Baldassarri

La Serie A 2020 di ginnastica ritmica incomincerà sabato 1° febbraio quando a Fabriano andrà in scena la prima tappa del massimo campionato italiano a squadre. Sono previste tre tappe, le prime sei classificate accederanno alla Final Six che metterà in palio lo scudetto mentre le ultime tre retrocederanno in Serie A2. Si preannuncia grande spettacolo al PalaGuerrieri della cittadina in provincia di Ancona, le Campionesse d’Italia gareggeranno di fronte al proprio pubblico: Fabriano è la grande favorita della vigilia ed è pronta a dominare in lungo e in largo con l’obiettivo di conquistare il quarto tricolore consecutivo.

La società marchigiana è chiaramente favorita, trascinata da una fuoriclasse come Milena Baldassarri ma attenzione perché le avversarie non mancano a cominciare dalla Udinese di Alexandra Agiurgiuculese: sono proprio le due individualiste di punta dell’Italia, già qualificate alle Olimpiadi di Tokyo 2020, a essere le ragazze di riferimento di questo appuntamento. Da non sottovalutare l’Armonia d’Abruzzo capitanata da Alessia Russo (unica Farfalla in gara) e alla sempre storica San Giorgio di Desio anche se non è ai massimi livelli di qualche anno fa. Ogni squadra schiererà una ragazza per attrezzo, la somma dei punteggi ottenuti definirà la classifica finale. Di seguito tutte le squadre, le rose e le atlete partecipanti alla Serie A 2020 di ginnastica ritmica.

SQUADRE, ROSE, ATLETE SERIE A 2020 GINNASTICA RITMICA:

1. Eurogymnica Torino (Alberione Martina, Albertone Giada, Chiarello Luna, Golfarelli Laura, Leone Alessia Judith, Minola Rita, Sergeeva Mariia, Turolla Giulia; tecniche Colognese Tiziana, Landolina Sonia, Vaccaro Elisa)

2. San Giorgio ’79 (Brambilla Martina, Galli Giorgia, Pozzi Gaia, Riccò Rebecca, Salos Anastasiia, Tagliabue Eleonora; tecniche Aliprandi Elena, Marelli Chiara, Paleari Donatella)

3. Moderna Legnano (Colella Daniela, Grazioli Rebecca, Piazzese Chiara, Stucchi Anna Carla, Varallo Elena, Vedeneeva Ekaterina; tecniche Bertolini Veronica, Porchi Elisa)

4. Virtus SGA (Crippa Viola, De Silvis Claudia, Maino Carlotta, Marzorati Margherita, Riccardi Greta, Savo Giorgia, Trubnikova Daria; tecnica Solari Laura)

5. Udinese (Agiurgiuculese Alexandra Ana Maria, Dragas Tara, Marina Andreea Miriam, Tavano Isabelle; tecniche Mohar Spela Alenka, Pigano Magda)

6. Raffaello Motto (Campomagnani Juna, Halkina Katsiaryna, Rocca Sara, Sicignano Sofia, Tarquini Marzia, Viani Linda, Vignolini Chiara; tecniche Cupisti Francesca, Lazzeri Donatella)

7. Terranuova Bracciolini (Bacciarini Rachele, Colombo Valentina, Pozzato Ginevra, Roverato Carlotta, Strashko Anna Viacheslavovna; tecniche De Corso Luciana, Lapi Francesca)

8. Aurora Fano (Bevilacqua Sofia, De Luca Camilla, Dellafelice Giulia, Gorina Alexia, Pasquini Martina, Pazzaglia Martina; tecniche Bertozzi Margherita, Proverbio Ottavia, Rossi Letizia, Zonghetti Alessia)

9. Ginnastica Fabriano (Baldassarri Milena, Corradini Nina, Kuznetsova Karina, Raffaeli Sofia, Torretti Talisa; tecniche Ghiurova Kostadinova Kristina, Temelkova Lora Petrova)

10. Ginnastica Opera (Cotta Veronica, De Silveri Sofia, Moglianetti Giulia, Rodriguez Cano Olatz, Villella Simona; tecniche Ivanova Krasimira Georgieva, Ladavas Elisabetta)

11. Ginnastica Ritmica Iris (Carbonara Irene, Cuomo Giorgia, Dellaquila Maria, Harnasko Alina, Schifano Benedetta; tecniche Carrieri Maddalena, Sangilli Alessandra, Stufano Marisa)

12. Armonia d’Abruzzo (Capozucco Alice, Gherardi Eva Swahili, Paolini Enrica, Quoiani Vittoria, Russo Alessia, Sokolova Anna; tecniche Di Matteo Monia, Germani Germana)

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI GINNASTICA RITMICA

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo