F1, la Mercedes accende il motore della nuova W11, in vista della presentazione del 14 febbraio

L’obiettivo è chiaro: continuare a vincere. La Mercedes è pronta per una nuova sfida nel Mondiale 2020 di F1. Dopo aver ottenuto negli ultimi sei anni sei titoli piloti e altrettanti titoli costruttori, il target è quello di allungare la propria striscia vincente.

Il 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, la nuova W11 sarà presentata e gli occhi degli addetti ai lavori saranno tutti per la nuova “creatura” del team di Brackley. Occhi pronti a spalancarsi, ma orecchie che già devono essere predisposte all’ascolto attento. Sì perché la scuderia anglo-tedesca ha diffuso sui propri canali social il video dell’accensione della nuova power unit che equipaggerà le due monoposto del britannico (campione del mondo) Lewis Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas.

Stando alle indiscrezioni, i tecnici delle Frecce d’Argento hanno lavorato alacremente per porre rimedio al deficit in termini di potenza che nel 2019 si era palesato rispetto alla Ferrari. Si dovesse trovare l’eccellenza anche in questo, tenendo conto delle qualità eccezionali della W10 nella percorrenza in curva, la nuova nata sotto l’insegna della Stella a tre punte avrebbe tutti i crismi dell’imbattibilità.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI