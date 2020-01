F1, Ferrari è il marchio più forte al mondo! Un brand unico dal valore miliardario: tutti i numeri

Ferrari si sta preparando per affrontare il Mondiale F1 che scatterà a metà marzo, il prossimo 11 febbraio verrà presentato la monoposto che cercherà di sfidare Mercedes e Red Bull per la conquista del titolo iridato ma nel frattempo giungono notizie importanti per il Cavallino Rampante. La Scuderia di Maranello è infatti il marchio più forte al mondo secondo Brand Finance ovvero la società indipendente leader mondiale nella valutazione economica dei brand.

La Rossa può infatti vantare un Brand Strenght Index (BSI) di addirittura 94,1 su 100: un primo posto che non è assolutamente in discussione nella speciale graduatoria presentata a Davos (Svizzera) durante il World Economic Forum. Ferrari è uno dei dodici marchi ad aver ricevuto il massimo rating (AAA+) e il valore del brand è di addirittura 9,1 miliardi di dollari statunitensi (circa 8,2 miliardi di euro), in crescita del 9% grazie all’eccellente andamento delle vendite.

Foto: Lapresse