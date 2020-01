F1, date presentazioni Ferrari, Mercedes e tutte le scuderie 2020. Il calendario e il programma completo

Manca poco più di un mese all’inizio del Mondiale F1 2020 che scatterà nel weekend del 13-15 marzo col GP d’Australia, come ormai da tradizione sarà il circuito semicittadino di Melbourne a tenere a battesimo il campionato della massima categoria automobilistica. C’è grande attesa per il primo appuntamento del campionato che sarà preceduto da sei giornate di Test a Barcellona: 19-21 febbraio e 26-28 febbraio, le varie scuderie avranno a disposizione complessivamente 48 ore di tempo per effettuare tutti i lavori del caso e perfezionare la messa a punto delle proprie monoposto in vista del debutto. I piloti cercheranno il giusto feeling con i mezzi ma ovviamente prima di scendere ufficialmente in pista al Montmelò, si svolgeranno tutte le presentazioni delle varie Scuderie e delle nuove macchine.

Ad aprire le danze sarà la Ferrari nella giornata di martedì 11 febbraio a Reggio Emilia, Sebastian Vettel e Charles Leclerc alzeranno il velo sulla Rossa che dovrà lottare per il Mondiale F1 contro la favoritissima Mercedes. Le Frecce d’Argento guidate da Lewis Hamilton e Valtteri Bottas si presenteranno tre giorni dopo (venerdì 14 febbraio) precedute dalla Red Bull che mostrerà il proprio volto il 12 febbraio con Max Verstappen. A seguire spazio a Renault e da McLaren. Le ultime a svelarsi saranno Alfa Romeo e Haas proprio il 19 febbraio, pochi minuti prima dell’inizio dei Test F1. Di seguito il calendario completo con tutte le date delle presentazioni delle macchine F1 per il Mondiale 2020.

CALENDARIO PRESENTAZIONI MONOPOSTO F1 2020: DATE E PROGRAMMA

Martedì 11 febbraio: Ferrari

Loading...

Loading...

Mercoledì 12 febbraio: Red Bull, Renault

Giovedì 13 febbraio: McLaren

Venerdì 14 febbraio: Mercedes, Alpha Tauri

Lunedì 17 febbraio: Racing Point, Williams

Mercoledì 19 febbraio: Alfa Romeo, Haas

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapressse