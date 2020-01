Cremona-Virtus Roma in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020

Va avanti la ventesima giornata della Serie A 2019-2020, che propone uno scontro al momento ad altezze differenti di classifica. Al PalaRadi la Vanoli Cremona, sesta in classifica, riceve la Virtus Roma, al tredicesimo posto.

Il momento delle due formazioni è del tutto diverso: i padroni di casa, dall’arrivo di Ethan Happ, hanno perso soltanto tre partite sulle undici giocate dal centro che è alle dipendenze di Meo Sacchetti via prestito dall’Olympiacos. Gli ospiti, invece, vengono da cinque sconfitte consecutive, con l’ultima, contro Brindisi, particolarmente bruciante anche a causa del concitatissimo finale di ultimo quarto. Molti i cambiamenti rispetto all’andata, vinta 97-94 da Roma con tripla decisiva di Jerome Dyson, da una parte e dall’altra: se da una parte la novità è Happ per Josip Sobin con Tobias Palmi che, per turnover, pare destinato alla tribuna, per gli ospiti non c’è più Mike Moore, sostituito da James White.

La sfida tra Vanoli Cremona e Virtus Roma, valida per il 19° turno della Serie A 2019-2020, si giocherà quest’oggi alle ore 17. Sarà possibile seguirla in diretta streaming su Eurosport Player.

SERIE A 2019-2020

DOMENICA 26 GENNAIO

Ore 17:00 Vanoli Cremona-Virtus Roma

VANOLI CREMONA-VIRTUS ROMA: DIRETTA TV E STREAMING



DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

