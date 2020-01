Coronavirus, tutti gli eventi sportivi già cancellati o a rischio. Dalla Coppa del Mondo di sci ai Mondiali Indoor di atletica

Il coronavirus sta letteralmente mettendo in ginocchio la Cina, l’epidemia sta divampando nel Paese e la situazione è davvero molto critica anche se si sta combattendo con tutti i mezzi e si sta cercando di sconfiggere la malattia. Recarsi in Cina in questo periodo è molto pericoloso e proprio per questo motivo sono stati cancellati diversi eventi sportivi che si sarebbero dovuti disputare nei prossimi due mesi.

I Mondiali Indoor di atletica leggera si sarebbero dovuti disputare a metà marzo a Nanchino ma World Athletics ha preferito non correre rischi e ha dunque deciso di rinviare la rassegna iridata al coperto al 2021, depauparendo di fatto la stagione in sala dell’evento più importante. La Coppa del Mondo di sci alpino doveva fare tappa a Yanqing a metà febbraio ma la FIS è prontamente corsa ai ripari cancellando il weekend della velocità maschile sulla pista che ospiterà le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

Annullato anche il prestigioso Longines Masters di equitazione a Hong Kong e il Blue Bay di golf femminile ad Hainan oltre ad alcuni eventi di nuoto. A rischio anche il GP di Cina di F1, in programma a metà aprile: la FIA ha manifestato tutte le sue perplessità, vedremo se la quarta tappa del Mondiale 2020 riuscirà a svolgersi regolarmente. La Nazionale cinese di calcio femminile è stata messa in quarantena in Australia, gli incontri di pugilato per le qualificazione olimpiche asiatiche sono state spostate da Wuhan ad Amman (Giordania, 3-14 febbraio) mentre il torneo di qualificazione olimpica di basket femminile è stato dirottato da Foshan a Belgrado (Serbia) sempre nel weekend del 6-9 febbraio.

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse