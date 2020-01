Coppa Italia 2020: la Juventus si sbarazza della Roma per 3-1 con un super Cristiano Ronaldo e vola in semifinale

La Juventus conquista la quinta vittoria consecutiva del 2020 (tre in campionato, due in coppa) battendo nettamente la Roma per 3-1 e si qualifica per le semifinali della Coppa Italia 2019-2020. All’Allianz Stadium di Torino, i padroni di casa bianconeri hanno messo subito la partita nei binari giusti grazie alle reti di Cristiano Ronaldo, Rodrigo Bentancur e Leonardo Bonucci per poi gestire senza grossi patemi il tentativo di rimonta dei capitolini, capaci di accorciare le distanze a inizio ripresa con l’autogol di Gianluigi Buffon su un bel sinistro da lontano di Cengiz Under. Adesso la “Vecchia Signora” attende al prossimo turno la vincente della sfida di martedì prossimo tra Milan e Torino.

L’avvio di partita è abbastanza equilibrato con la Roma che comincia però ad abbassarsi dopo un approccio molto aggressivo, lasciando di fatto il pallino del gioco alla Juventus. I padroni di casa sbloccano il match al 26′ con un’iniziativa personale del solito Cristiano Ronaldo, il quale fulmina Pau Lopez con un sinistro incrociato imprendibile, per poi raddoppiare dodici minuti più tardi grazie a Bentancur, servito brillantemente in area da un ispirato Douglas Costa. I bianconeri continuano a spingere e trovano addirittura il 3-0 allo scadere del primo tempo con il colpo di testa vincente di Bonucci sempre su assist di Douglas Costa.

La ripresa si apre a ritmi altissimi e con un’emozione dopo l’altra: Buffon non controlla al meglio il tiro di Pellegrini ma Kalinic prende il palo sulla ribattuta, Higuain lo imita un minuto più tardi su un colpo di testa ma alla fine è Under a centrare la porta al 50‘ con un sinistro a giro che sbatte sulla parte bassa della traversa e si infila in rete dopo essere rimbalzata sulla schiena di Buffon. Sotto 1-3, la Roma tenta il tutto per tutto creando anche qualche grattacapo alla retroguardia juventina ma Buffon risponde presente sul colpo di testa di Kolarov sancendo la vittoria ed il passaggio del turno dei campioni d’Italia.

