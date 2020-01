Combinata nordica, Jarl Magnus Riiber si aggiudica il Provisional Competition Round a Seefeld. Lontani gli azzurri

Il lungo fine settimana di Seefeld, sede della quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2019-2020 di combinata nordica, è cominciato nel segno del dominatore norvegese Jarl Magnus Riiber. Il detentore della Sfera di Cristallo e leader attuale della classifica generale è stato il migliore nel Provisional Competion Round con un balzo di alto profilo da 135.5 metri per uno score di 151.8 che gli ha permesso di precedere l’austriaco Franz-Josef Rehrl, secondo con 132 metri e 149.1 punti, ed il redivivo giapponese Akito Watabe, brillante terzo con 135.5 metri (ma da una stanga di partenza superiore di due step rispetto agli altri big) e 146.1 punti.

Per l’Italia i segnali non sono incoraggianti in vista delle competizioni del weekend, come può testimoniare il pessimo 43° posto (109.5 metri e 90.9 punti) di un Samuel Costa finora incapace di trovare il giusto feeling con il trampolino di Seefeld. Grande difficoltà anche per Alessandro Pittin, mai a proprio agio sul trampolino austriaco fin dai salti di allenamento e relegato in una negativa 46ma posizione provvisoria. Qualificati per la gara di domani anche Raffaele Buzzi, capace di trovare proprio nel momento più importante il miglior salto di giornata per una buona 42ma piazza (108.5 metri e 91.6 punti), e Lukas Runggaldier, 50° (104.5 metri e 79.5 punti) e salvo grazie ad un paio di squalifiche.

Foto: Lapresse