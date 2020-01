Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld 2020: Jarl Magnus Riiber vuole il primo “Triple”

Nel weekend a Seefeld (Austria) andrà in scena la settima edizione dell’evento multi stage denominato “Nordic Combined Triple” che, in un inverno privo di grandi appuntamenti, potrebbe essere considerato uno degli highlight della stagione. Soprattutto per Jarl Magnus Riiber che non ha ancora inserito l’appuntamento nel proprio palmares.

Il norvegese, leader indiscusso della classifica generale di Coppa del Mondo, mira peraltro a stabilire il primato di podi consecutivi nella storia della disciplina. Lo scandinavo, attualmente, ha una striscia aperta di 13 piazzamenti nella top-three in competizioni valevoli per la Sfera di Cristallo, a una sola lunghezza dal record detenuto da Hannu Manninen e Ronny Ackermann, mentre vanta 14 podi consecutivi in gare di primo livello tout-court, dove il già citato Ackermann si è spinto a 16.

Avendo delle regole particolari, è doveroso ripassare il singolare funzionamento del Triple, anche perché in questo 2020 è stata effettuata una modifica regolamentare riguardante la giornata conclusiva.

PRIMO GIORNO – Tutti gli atleti iscritti prendono parte alla tappa inaugurale, strutturata su un salto e 5 km di fondo. Vengono assegnati punti di Coppa del Mondo dimezzati (arrotondati per eccesso in caso di decimale) e solo i migliori 50 classificati accedono alla seconda tappa.

SECONDO GIORNO – I distacchi accumulati sul traguardo nella prima tappa vengono riconvertiti in punti e costituiscono la base della seconda giornata. Si effettua un salto, il cui punteggio viene sommato alla suddetta base, allo scopo di determinare i distacchi di partenza per i 10 km di fondo. Vengono assegnati punti di Coppa del Mondo dimezzati (arrotondati per eccesso in caso di decimale) e solo i primi 40 classificati accedono alla tappa finale.

TERZO GIORNO – I distacchi accumulati sul traguardo nella seconda tappa vengono nuovamente riconvertiti in punti e costituiscono la base per la giornata conclusiva. Si effettua un salto, il cui punteggio viene sommato alla base di cui sopra allo scopo di determinare i distacchi di partenza dei 15 km di fondo. Il primo a tagliare la linea d’arrivo vince il Triple e vengono assegnati punti di Coppa del Mondo raddoppiati.

Dunque rispetto al passato si prevede l’avanzamento di 10 atleti in più alla tappa conclusiva, che peraltro si disputa sulla distanza del salto unico e non più doppio.

La manifestazione torna nella località d’origine, da dove aveva giocoforza traslocato una tantum lo scorso anno, quando l’impianto aveva ospitato i Mondiali. D’altronde la cittadina tirolese, situata nelle vicinanze di Innsbruck e non lontana dal confine con la Germania, ha un pedigree storico notevole.

Nonostante abbia recitato un ruolo di comparsa nel calendario del massimo circuito fino al 2004, anno da cui è invece diventata una presenza fissa, non bisogna dimenticare come il 17 dicembre 1983 sia stata teatro della gara inaugurale della Coppa del Mondo di combinata.

Inoltre ha organizzato i Mondiali di sci nordico del 1985 e del 2019. Infine non va dimenticato come abbia ospitato gare di diverse discipline (biathlon, combinata nordica, salto, sci di fondo) valevoli sia per i Giochi Olimpici invernali del 1964 che del 1976.

Il trampolino, eretto nel 1931 e intitolato dal 1948 ad Anton Seelos (vincitore di quattro ori iridati nello sci alpino), è stato completamente ricostruito nel 2010. Attualmente è ritenuto l’impianto in assoluto più estremo tra i Normal Hill. Lo testimoniano il punto K, fissato a 99 metri, e l’Hill Size, posto a 109 metri.

Qui si sono sinora tenute 40 gare individuali di primo livello, vinte da sedici diversi atleti. Tuttavia un terzo di esse sono state conquistate dallo stesso combinatista. Si tratta di Eric Frenzel, capace di imporsi in ben 13 occasioni! Addirittura il tedesco, affermatosi qui per la prima volta nel 2010, vanta un’impressionante filotto di 11 vittorie consecutive, costruito primeggiando in ogni prova disputata dal 2013 al 2016! Come se non bastasse, il trentenne sassone somma un quattordicesimo successo su queste piste, quello iridato del 2019, in occasione però della competizione su trampolino grande, il cui salto si disputò sul Bergiselschanze di Innsbruck.

Comprendendo il fuoriclasse di Oberwiesenthal sono solo quattro gli atleti in attività ad aver già primeggiato da queste parti. Gli altri sono Akito Watabe (3 affermazioni nel 2018), Johannes Rydzek (2 vittorie nel 2017) e Jarl Magnus Riiber (messosi al collo l’oro iridato 2019).

Guardando ai podi, sono dodici gli atleti tutt’ora in azione a vantare piazzamenti nella top-three a Seefeld. Anche questa graduatoria non può che essere capitanata da Frenzel.

16 – FRENZEL Eric [GER] (13-3-0)

10 – WATABE Akito [JPN] (3-4-3)

05 – RIIBER Jarl Magnus [NOR] (1-2-2)

05 – RIEßLE Fabian [GER] (0-0-5)

04 – RYDZEK Johannes [GER] (2-2-0)

04 – GRUBER Bernhard [AUT] (0-3-1)

03 – PITTIN Alessandro [ITA] (0-1-2)

02 – COSTA Samuel [ITA] (0-0-2)

01 – KLAPFER Lukas [AUT] (0-1-0)

01 – GEIGER Vinzenz [GER] (0-1-0)

01 – GRAABAK Jørgen [NOR] (0-0-1)

01 – FLETCHER Taylor [USA] (0-0-1)

Volgendo lo sguardo ai vari movimenti nazionali si evince come da queste parti la potenza egemone sia la Germania, soprattutto per quanto concerne il numero di vittorie. Interessante notare come la Finlandia sia la seconda forza per successi, ma solo la quarta per podi.

37 (17-7-13) – GERMANIA [All-Inclusive]

24 (4-12-8) – NORVEGIA

22 (5-8-5) – AUSTRIA

10 (7-1-2) – FINLANDIA

10 (3-4-3) – GIAPPONE

7 (4-3-0) – FRANCIA

5 (1-1-3) – USA

5 (0-1-4) – ITALIA

2 (0-1-1) – REP.CECA

2 (0-1-1) – SVIZZERA

Come si può arguire, Seefeld è storicamente località amica degli azzurri, che qui hanno raccolto ben 5 podi. Tre di essi portano la firma di Alessandro Pittin, classificatosi terzo il 31 gennaio 2010 e il 17 dicembre 2011, per poi issarsi al secondo posto il 18 dicembre 2011. Inoltre ci sono due terze posizioni raccolte da Samuel Costa nel gennaio del 2017.

ALBO D’ORO NORDIC COMBINED TRIPLE

2014 – FRENZEL Eric [GER]

2015 – FRENZEL Eric [GER]

2016 – FRENZEL Eric [GER]

2017 – FRENZEL Eric [GER]

2018 – WATABE Akito [JPN]

2019 – SEIDL Mario [AUT]

PROGRAMMA E PALINSESTO TELEVISIVO

Venerdì 31 gennaio

Ore 14.00 – Segmento SALTO Tappa I (Diretta su Eurosport 2 dalle 13.45)

Ore 16.00 – Segmento FONDO Tappa I (Diretta su Eurosport 2 dalle 15.50)

Sabato 1 febbraio

Ore 13.00 – Segmento SALTO Tappa II (Diretta su Eurosport 2 dalle 12.45)

Ore 15.00 – Segmento FONDO Tappa II (Differita su Eurosport 2 alle 16.00)

Domenica 2 febbraio

Ore 12.00 – Segmento SALTO Tappa III (Diretta su Eurosport 2 dalle 11.30)

Ore 14.40 – Segmento FONDO Tappa III (Sintesi su Eurosport 2 alle 16.00)

