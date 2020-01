Combinata nordica, Coppa del Mondo Oberstdorf 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo

Dopo una settimana di pausa torna protagonista nel prossimo weekend la Coppa del Mondo 2019-2020 di combinata nordica, che si trasferisce da venerdì 24 a domenica 26 gennaio nella località tedesca di Oberstdorf. Prosegue la corsa verso la Sfera di Cristallo con il norvegese Jarl Magnus Riiber a caccia di una nuova vittoria per allungare ulteriormente in classifica generale sul connazionale Joergen Graabak e sul tedesco Vinzenz Geiger, i suoi due primi inseguitori. L’Italia proverà a ben figurare specialmente con Samuel Costa e Alessandro Pittin, reduci entrambi ad un avvio di stagione positivo ricco di buoni piazzamenti ma senza il grande acuto.

Il programma della tappa si aprirà venerdì 24 con il salto provvisorio di gara per poi entrare nel vivo sabato 25 con la gara a squadre ed infine domenica 26 con la competizione individuale. Tutte le gare saranno visibili in diretta streaming su Eurosport Player, mentre per quanto riguarda la copertura televisiva Eurosport trasmetterà le varie prove in differita. Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato della Coppa del Mondo 2019-2020 di combinata nordica a Oberstdorf:

CALENDARIO COPPA DEL MONDO COMBINATA NORDICA OBERSTDORF 2020

VENERDÌ 24 GENNAIO

ore 11.00 Provisional Competition Round

SABATO 25 GENNAIO

9.00 Segmento di salto – Gara a squadre

13.55 Segmento di fondo – Staffetta 4×5 km

DOMENICA 26 GENNAIO

10.45 Segmento di salto – Gara individuale

14.10 Gundersen – 10 km

