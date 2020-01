Combinata nordica, Coppa del Mondo Oberstdorf 2020: Jarl Magnus Riiber nella “tana del lupo”

Nel weekend la Coppa del Mondo di combinata nordica tornerà su un palcoscenico da cui manca da oltre un lustro. Si gareggerà infatti a Oberstdorf, in Germania, che quindi rientrerà nel calendario del massimo circuito dopo sei anni. Dunque Jarl Magnus Riiber, dominatore assoluto dell’ultimo biennio, cercherà di imporsi anche nella “tana del lupo tedesco”. Peraltro nel 2021 la località bavarese organizzerà i Mondiali, di conseguenza la tappa del fine settimana sarà un’autentica prova generale iridata per i combinatisti.

A differenza di quanto avviene nel salto con gli sci, disciplina in cui Oberstdorf è autentica location di culto, per la cittadina dell’Allgäu la tradizione alla voce combinata nordica è alquanto scarna. Mondiali a parte (già ospitati nel 1987 e nel 2005), è invero stata presente in calendario solo sporadicamente.

Il solo uomo capace di bissare una propria affermazione è il tedesco Ronny Ackermann, vincitore di tutte e 2 le medaglie d’oro iridate messe in palio nel 2005.

Non sorprende, dunque, che gli unici atleti in attività a essere saliti sul podio da queste parti siano tra quelli che hanno concluso nelle prime posizioni la gara individuale andata in scena nel gennaio 2014. La vittoria fu conquistata da Eric Frenzel, mentre Akito Watabe arrivò terzo.

Volgendo lo sguardo ai vari movimenti nazionali si evince come da queste parti Germania e Norvegia abbiano sempre raccolto più di tutti gli altri. Peraltro tutti gli ori iridati messi in palio sinora sono andati proprio a combinatisti di questi due Paesi (il già citato Ackermann era stato preceduto dal norvegese Torbjørn Lokken nel 1987).

7 (3-1-3) – GERMANIA [All-Inclusive]

7 (2-4-1) – NORVEGIA

2 (1-1-0) – FINLANDIA

2 (1-0-1) – AUSTRIA

2 (0-1-1) – GIAPPONE

1 (0-0-1) – USA

Nel weekend è in programma anche una prova a squadre. Sinora a Oberstdorf se ne sono disputate 5. La Norvegia ne ha vinte 2 (quella che ha assegnato oro iridato 2005 e una nel 2012). Si conta invece 1 successo per Germania Ovest (oro iridato 1987), Finlandia (2004) e Germania (2014).

PROGRAMMA E PALINSESTO TELEVISIVO

Sabato 25 gennaio

Ore 09.00 – Segmento SALTO Prova a squadre

Ore 13.55 – Segmento FONDO Prova a squadre (Diretta su Eurosport)

Domenica 26 gennaio

Ore 10.45 – Segmento SALTO Gara Individuale

Ore 14.10 – Segmento FONDO Gara Individuale (Differita su Eurosport alle 19.15)

Foto: La Presse