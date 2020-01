Classifica Coppa del Mondo biathlon 2020: Martin Fourcade rafforza il primato dopo l’individuale di Pokljuka

La Coppa del Mondo maschile di biathlon ha visto andare in archivio la seconda individuale della stagione: questa la graduatoria dopo la dodicesima prova complessiva, con annesse le classifiche di specialità di mass start, sprint, individuale e pursuit, con il transalpino Martin Fourcade che con la seconda posizione odierna rafforza la vetta della generale.

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO BIATHLON 2019-2020

1 FOURCADE Martin FRA 561

2 FILLON MAILLET Quentin FRA 472

3 DESTHIEUX Simon FRA 455

4 BOE Johannes Thingnes NOR 434

5 BOE Tarjei NOR 429

6 LOGINOV Alexander RUS 415

7 JACQUELIN Emilien FRA 389

8 DALE Johannes NOR 362

9 DOLL Benedikt GER 361

10 BJOENTEGAARD Erlend NOR 331

CLASSIFICA INDIVIDUALE COPPA DEL MONDO BIATHLON 2019-2020

1 FOURCADE Martin FRA 114

2 BOE Johannes Thingnes NOR 91

3 FILLON MAILLET Quentin FRA 84

4 CLAUDE Fabien FRA 84

5 BOE Tarjei NOR 76

CLASSIFICA MASS START COPPA DEL MONDO BIATHLON 2019-2020

1 FOURCADE Martin FRA 100

2 PEIFFER Arnd GER 90

3 DALE Johannes NOR 81

4 DESTHIEUX Simon FRA 79

5 FILLON MAILLET Quentin FRA 68

CLASSIFICA SPRINT COPPA DEL MONDO BIATHLON 2019-2020

1 FOURCADE Martin FRA 220

2 DESTHIEUX Simon FRA 193

3 LOGINOV Alexander RUS 191

4 FILLON MAILLET Quentin FRA 180

5 BOE Tarjei NOR 176

CLASSIFICA PURSUIT COPPA DEL MONDO BIATHLON 2019-2020

1 FILLON MAILLET Quentin FRA 140

2 FOURCADE Martin FRA 127

3 JACQUELIN Emilien FRA 124

4 BOE Johannes Thingnes NOR 120

5 BOE Tarjei NOR 117

