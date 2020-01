Ciclismo, Luca Scinto lancia la rivoluzione in casa Vini Zabù: proibiti i misuratori di potenza

Da anni i misuratori di potenza fanno discutere appassionati e addetti ai lavori nell’ambiente ciclismo. Gli stessi corridori si dividono tra chi non può farne a meno e chi, invece, vorrebbe correre senza. Nairo Quintana e, soprattutto, Alberto Contador sono storicamente contrari all’utilizzo di questi strumenti e non ne hanno mai fatto mistero sostenendo che, per loro, essi azzerano lo spettacolo e la fantasia del corridore. Al contrario, Vincenzo Nibali e molti altri sostengono, invece, che l’uso dei power meter non influenzi lo sviluppo della corsa.

Dalla parte dei primi si è di recente schierato anche Luca Scinto, direttore sportivo dalla Vini Zabù-KTM. Il Pitone, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato dei misuratori di potenza in maniera decisamente poco entusiasta: “Ormai è pieno di corridori che pensano solo ai Watt. Ho sentito corridori dire che andavano a 400 watt, ma sono stati staccati lo stesso, o altri che erano a 300 e, dunque, avevano una giornata storta. Sono ossessionati, non pensano ad altro. E io voglio dei corridori, non dei robot“.

Scinto, di comune accordo con il leader del suo team Giovanni Visconti, ha dunque deciso di proibire ai suoi corridori di usare i misuratori di potenza. E’ la prima volta che un direttore sportivo fa una scelta del genere e ora sarà interessante vedere quali risultati porterà.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Vini Zabù-KTM