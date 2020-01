Ciclismo, il Tour of Oman 2020 annullato a causa della morte del sultano?

Potrebbe saltare il Tour of Oman 2020. Infatti, nonostante il percorso sia stato presentato pubblicamente pochi giorni fa, c’è il concreto rischio che la tradizionale corsa dello Stato della penisola arabica possa non disputarsi quest’anno a causa della morte del sultano Qaboos bin Said al Said, deceduto lo scorso 10 gennaio all’età di 79 anni.

Il Tour of Oman, in programma tra l’11 e il 16 febbraio, rientra nel periodo di lutto nazionale di 40 giorni indetto dal governo, durante il quale la bandiera nazionale resterà a mezz’asta e per il quale è stato indicato agli hotel di “interrompere completamente qualsiasi evento, concerto o performance artistica o musicale di qualsiasi forma”. Difficile che la corsa di sei giorni possa fare eccezione, dal momento che è un evento che richiederebbe il coinvolgimento di numerose strutture ricettive e creerebbe un clima festoso nel paese, chiaramente non consentito durante il periodo di lutto. Un rinvio della corsa sarebbe ipotesi piuttosto complessa, visto che risulterebbe difficile trovare un altro posto all’interno del fitto calendario dell’UCI. Non è ancora stata data alcuna comunicazione ufficiale, sicuramente nei prossimi giorni ne capiremo di più.

Foto: Twitter Tour of Oman