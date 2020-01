Calendario sport invernali 27 gennaio-2 febbraio: programma, orari e tv di tutte le gare

Nuova settimana appassionante per gli sport invernali. Un calendario fitto di eventi a partire da martedì 28 gennaio, con lo slalom in notturna a Schladming, fino a domenica 2 febbraio.

A farla da padrone sarà come sempre lo sci alpino. L’Italia punterà quasi tutto sul settore femminile, con le velociste impegnate in Russia sulla pista delle Olimpiadi di Sochi 2014. Grande attesa per la tappa di Coppa del Mondo di slittino a Oberhof: Dominik Fischnaller è in lizza per vincere la sfera di cristallo. Settimana di pausa sia per lo sci di fondo sia per il biathlon (in attesa dei Mondiali di Anterselva).

Il programma non prevede neppure gli sport del ghiaccio, per i quali l’appuntamento è rinviato al week-end del 7-9 febbraio.

CALENDARIO SPORT INVERNALI 27 GENNAIO-2 FEBBRAIO: PROGRAMMA E ORARI

SCI ALPINO

Mar. 28/01 – Cdm- SL maschile Schladming (Aut) – ore 17.45 e 20.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Mar. 28/01 – Coppa Europa – GS maschile Meribel (Fra) – ore 10.00 e 13.00

Mar. 28/01 – GP Italia senior/giovani/aspiranti – DH maschile Bardonecchia (To)

Mar. 28/01 – GP Italia giovani/aspiranti – DH femminile Pila (Ao)

Mer. 29/01 – 1a prova DH femminile Sochi (Rus) – ore 08.30

Mer. 29/01 – Coppa Europa – GS maschile Meribel (Fra) – ore 10.00 e 13.00

Mer. 29/01 – Coppa Europa – GS femminle Morzine (Fra) – ore 09.45 e 12.00

Mer. 29/01 – GP Italia senior/aspiranti – DH maschile Bardonecchia (To)

Gio. 30/01 – 2a prova DH femminile Sochi (Rus) – ore 08.30

Gio. 30/01 – Cdm – 1a prova DH maschile Garmisch (Ger)

Gio. 30/01 – Coppa Europa – GS femminle Morzine (Fra) – ore 09.45 e 12.00

Gio. 30/01 – GP Italia senior/giovani – SG maschile Bardonecchia (To)

Gio. 30/01 – GP Italia giovani – SG femminile Pila (Ao)

Ven. 31/01 – 3a prova DH femminile Sochi (Rus) – ore 08.30

Ven. 31/01 – Cdm – 2a prova DH maschile Garmisch (Ger)

Ven. 31/01 – Coppa Europa – SL maschile Jaun (Svi) – ore 16.00 e 19.00

Ven. 31/01 – GP Italia senior/giovani/aspiranti – SG maschile Bardonecchia (To)

Sab. 01/02 – Cdm – DH femminile Sochi (Rus) – ore 09.30, diretta tv Raisport ed Eurosportplayer

Sab. 01/02 – Cdm – DH maschile Garmisch (Ger) – ore 11.30, diretta tv Raisport ed Eurosportplayer

Sab. 01/02 – Coppa Europa – SL maschile Jaun (Svi) – ore 16.00 e 19.00

Dom. 02/02 – Cdm – SG femminile Sochi (Rus) – ore 09.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 02/02 – Cdm – GS maschile Garmisch (Ger) – ore 10.30 e 13.30, diretta tv Raisport ed Eurosport2

SCI DI FONDO

Ven. 31/01 – Campionati Italiani – Sprint TC maschile e femminile Spiazzi di Gromo (Bg)

Sab. 01/02 – Campionati Italiani seniores/U23/U20/U18 – 15 km TL maschile e 10 km TL femminile Spiazzi di Gromo (Bg)

Sab. 01/02 – ML – 42 km TC maschile e femminile Dobbiaco-Cortina (Ita)

Sab. 02/02 – Coppa Italia U20/U18 – Sprint TL maschile e femminile Lenna (Bg)

Dom. 02/02 – 40 km TC maschile e femminile Marcia Gran Paradiso (Ao)

SALTO CON GLI SCI

Ven. 31/01 – Cdm – Qualificazioni HS137 maschile Sapporo (Gia) – ore 08.30

Ven. 31/01 – Cdm – Qualificazioni HS137 femminile Oberstdorf (Ger) – ore 15.30

Sab. 31/01 – Cdm – HS137 maschile Sapporo (Gia) – ore 08.30

Sab. 31/01 – Cdm – HS137 femminile Oberstdorf (Ger) – ore 15.30

Sab. 01/02 – CoC – HS138 maschile Planica (Slo)

Sab. 01/02 – Alpen Cup – HS106 femminile Schonach (Ger)

Dom. 02/02 – Cdm – HS137 maschile Sapporo (Gia) – ore 02.00

Dom. 01/02 – Cdm – HS137 femminile Oberstdorf (Ger) – ore 15.30

Dom. 02/02 – CoC – HS138 maschile Planica (Slo)

Dom. 02/02 – Alpen Cup – HS106 femminile Schonach (Ger)

COMBINATA NORDICA

Gio. 30/01 – Cdm – Provisional Competition Round Gundersen maschile Seefeld (Aut) – ore 12.30

Ven. 31/01 – Cdm – Gundersen HS109/5 km maschile Seefeld (Aut) – ore 14.00 e 16.00, diretta tv Eurosport2

Sab. 01/02 – Cdm – Gundersen HS109/10 km maschile Seefeld (Aut) – ore 13.00 e 15.00, diretta tv Eurosport2

Sab. 01/02 – CoC – Gundersen HS138/10 km maschile Planica (Slo)

Sab. 01/02 – Alpen Cup – Gundersen HS106/5 km femminile Schonach (Ger)

Dom. 02/02 – Cdm – Gundersen HS109/15 km maschile Seefeld (Aut) – ore 12.00 e 14.40, diretta tv Eurosport

Dom. 02/02 – CoC – Gundersen HS138/10 km maschile Planica (Slo)

Dom. 02/02 – Alpen Cup – Gundersen HS106/2,5 km femminile Schonach (Ger)

BIATHLON

Lun. 27/01 – Mondiali juniores – Individuale maschile e femminile Lenzerheide (Svi) – ore 11.00 e 14.00

Mar. 28/01 – Mondiali giovani – Staffetta femminile e maschile Lenzerheide (Svi) – ore 11.00 e 14.00

Mer. 29/01 – Mondiali juniores – Staffetta femminile e maschile Lenzerheide (Svi) – ore 11.00 e 14.00

Ven. 31/01 – Mondiali giovani – Sprint maschile e femminile Lenzerheide (Svi) – ore 11.00 e 14.00

Sab. 01/02 – Mondiali juniores – Sprint maschile e femminile Lenzerheide (Svi) – ore 11.00 e 14.00

Sab. 01/02 – Coppa Italia – Sprint maschile e femminile sr/U22/U19/U17 Tesero (Tn)

Dom. 02/02 – Mondiali juniores – Pursuit maschile e femminile Lenzerheide (Svi) – ore 14.15 e 15.20

Dom. 02/02 – Mondiali giovani – Pursuit maschile e femminile Lenzerheide (Svi) – ore 11.00 e 12.00

Dom. 02/02 – Coppa Italia – Pursuit maschile e femminile sr/U22/U19/U17 Tesero (Tn)

SNOWBOARD

Mer. 29/01 – Cdm – Qualificazioni HP maschile e femminile Mammoth (Usa)

Gio. 30/01 – Cdm – Qualificazioni SS maschile e femminile Mammoth (Usa)

Ven. 31/01 – Cdm – HP maschile e femminile Mammoth (Usa) – ore 22.00

Sab. 01/02 – Cdm – SS maschile e femminile Mammoth (Usa) – ore 18.30, diretta tv Eurosport2

FREESTYLE

Mer. 29/01 – Cdm – Qualificazioni SS maschile e femminile Mammoth (Usa)

Gio. 30/01 – Coppa Europa – SS maschile e femminile Tignes (Fra) – ore 10.45

Gio. 30/01 – Cdm – Qualificazioni HP maschile e femminile Mammoth (Usa)

Ven. 31/01 – Cdm – SS maschile e femminile Mammoth (Usa) – ore 18.30, diretta Eurosport2

Ven. 31/01 – Cdm – Qualificazioni SX maschile e femminile Megeve (Fra) – ore 12.00 e 13.15

Sab. 01/02 – Cdm – HP maschile e femminile Mammoth (Usa) – ore 22.00, diretta tv Eurosport2

Sab. 01/02 – Cdm – SX maschile e femminile Megeve (Fra) – ore 12.45

SLITTINO SU PISTA ARTIFICIALE

Ven. 31/01 – Cdm – Nations Cup Oberhof (Ger) – ore 09.30

Ven. 31/01 – Cdm juniores/Europei juniores – Singolo maschile e femminile e doppio Winterberg (Ger) – ore 09.00

Ven. 31/01 – Coppa Europa – Bob a quattro maschile Igls (Aut) – ore 09.00

Ven. 31/01 – Coppa Europa/Europei U23/Europei juniores – Bob a due femminile Igls (Aut) – ore 09.00

Sab. 01/02 – Cdm – Singolo maschile (ore 10.10 e 11.45) e doppio (ore 13.20 e 14.40) Oberhof (Ger) – diretta streaming www.fil-luge.org

Sab. 01/02 – Cdm giovani – Singolo maschile, singolo femminile e doppio Winterberg (Ger) – ore 09.00 e 15.30

Sab. 01/02 – Cdm juniores – Doppio maschile Winterberg (Ger) – ore 15.30

Dom. 02/02 – Cdm – Singolo femminile (ore 09.30 e 10.55) e team realay (ore 13.00) Oberhof (Gre), diretta streaming www.fil-luge.org

Dom. 02/02 – Mondiali juniores – Singolo maschile e femminile (ore 09.00) e team relay (ore 15.00) Winterberg (Ger)

SLITTINO SU PISTA NATURALE

Sab. 01/02 – Mondiali juniores – Doppio (ore 14.30 e 15.45) e 1a manche singolo maschile e femminile (ore 17.15) St. Sebastian (Aut)

Dom. 02/02 – Mondiali juniores – 2a manche singolo maschile e femminile St. Sebastian (Aut) – ore 10.00

BOB SU PISTA ARTIFICIALE

Gio. 30/01 – Coppa Europa/EChU23/EChJ – Bob a due maschile Igls (Aut) – ore 09.00

Sab. 01/02 – Cdm – Bob a due maschile e femminile St. Moritz (Svi) – ore 09.30 e 13.00

Sab. 01/02 – Coppa Europa/EChU23/EChJ – Bob a quattro maschile Igls (Aut) – ore 09.00

Dom. 02/02 – Cdm – Bob a quattro St. Moritz (Svi) – ore 10.00

SKELETON

Ven. 31/01 – Cdm – Gara maschile e femminile St. Moritz (Svi) – ore 09.30 e 13.00, diretta streaming www.ibsf.org

Ven. 31/01 – Intercontinental Cup – Gara maschile e femminile PyeongChang (Kor) – ore 02.00

Sab. 01/02 – Intercontinental Cup – Gara maschile e femminile PyeongChang (Kor) – ore 02.00

SCI ALPINISMO

Dom. 02/02 – Coppa Italia – Individuale maschile e femminile Presolana (Bg)

SCI VELOCITA’

Sab. 01/02 – Cdm – Semifinale e finale gara maschile e femminile Vars (Fra) – ore 11.30 e 13.30

Dom. 02/02 – Cdm – Semifinale e finale gara maschile e femminile Vars (Fra) – ore 11.30 e 12.30

Foto: Lapresse