Calcio, il Milan cede Krzysztof Piatek all’Hertha Berlino

Finisce dopo appena un anno l’avventura di Krzysztof Piatek al Milan. La società rossenera, infatti, come scrive calciomercato.com, ha trovato l’accordo per la cessione a titolo definitivo dell’attaccante ai tedeschi dell’Hertha Berlino. Il Milan ricaverà, dalla vendita del suo centravanti, una somma pari a 27 milioni di euro, otto in meno rispetto a quelli che aveva speso per comprarlo dal Genoa.

L’avventura del polacco in rossonero era iniziata nel migliore dei modo, con una doppietta decisiva nel suo primo match da titolare contro il Napoli nei quarti di finale di Coppa Italia. In tutto furono 11 le reti segnate, in 20 incontri, da Piatek nella seconda parte della scorsa stagione. Qualcosa, però, si è rotto in estate, quando l’attaccante era sembrato particolarmente fuori forma durante le amichevoli precampionato. Anche una volta entrati nel vivo della stagione, oltretutto, Krzysztof non è riuscito a trovare il piglio dell’annata precedente e in 20 partite ha segnato appena 5 goal. Il Milan, deluso dal suo rendimento, già era intervenuto sul mercato prendendo Zlatan Ibrahimovic il cui arrivo aveva, di fatto, messo Piatek ai margini della squadra.

Foto: Lapresse