Calcio femminile, Serie A 2020: vittorie della Juventus e della Fiorentina nei match domenicali del 12° turno

Due sono stati gli incontri che sono andati in scena quest’oggi per il 12° turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2019-2020. Dopo i tre incontri disputati ieri, questa domenica calcicistica “in rosa” è stata animata da Empoli Ladies-Juventus e da Fiorentina-Florentia San Gimignano.

Pronostici rispettati in entrambi i casi. Le bianconere, campionesse d’Italia, si sono imposte 2-1 grazie alle marcature di Cristiana Girelli (12 gol in campionato) al 18′ e di Valentina Cernoia al 56′. La rete del momentaneo pareggio delle empolesi era stata firmata da Arianna Acuti al 39′. Con questo risultato la Juve si conferma leader della classifica generale con 6 lunghezze di vantaggio sulle viola. Le gigliate allenate da Antonio Cincotta sono state dominanti nel derby tutto fiorentino contro la Florentia, visto il netto score di 6-1. Una tripletta di una scatenata Tatiana Bonetti (al 5′, al 34′ ed al 50′) è stata il fiore all’occhiello del match del “Gino Bozzi”. Al festival del gol poi si sono iscritte Ilaria Mauro (doppietta al 43′ e al 50′) e l’australiana Lisa De Vanna al 56′. Autogol di Alice Tortelli al 54′, unica realizzazione per le ospiti.

Foto: LPS/Lisa Guglielmi