Calcio femminile, Serie A 2020: la Juventus affronta il Sassuolo, big match Roma-Fiorentina nel 13° turno

E’ tempo di 13° turno per il campionato di calcio femminile di Serie A 2019-2020. Andranno in scena match importanti per le posizioni di vertice e per la salvezza. La giornata aprirà domani alle ore 12.00 al Centro Sportivo ‘Facchetti’ di Cologno al Serio, dove il fanalino di coda Orobica (1 solo punto in classifica) se la vedrà contro il Milan di Maurizio Ganz. Le rossonere si presentano all’appuntamento galvanizzate dal successo in rimonta contro la Roma. Sulla carta, la compagine meneghina dovrebbe avere dalla sua il controllo del gioco e quindi i favori del pronostico sono tutti per Valentina Giacinti e compagne. Fondamentali i tre punti per tenere aperta la lotta per la qualificazione in Champions League.

Alle 14.30, a Vinovo, la Juventus ospiterà il Sassuolo, andando a caccia del settimo successo consecutivo. La Vecchia Signora, trascinata da una Cristiana Girelli in grande spolvero (12 gol stagionali), vorrà dar seguito alla tradizione favorevole contro le neroverdi. Inoltre, Daniela Sabatino e socie hanno raccolto un solo punto nelle ultime tre trasferte e questo dato non depone a proprio favore. Girelli, tra l’altro, è andata a segno in tutte e tre le sfide di Serie A giocate contro la squadra di Gianpiero Piovani con la maglia bianconera.

A completare il quadro del sabato sarà la sfida tra Pink Bari e Tavagnacco, importante in chiave salvezza. Domenica poi fari puntati sul big match tra Roma e Fiorentina. Le viola, grazie all’apporto strepitoso di Tatiana Bonetti (12 gol come Cristiana Girelli) e al contributo di una ritrovata Ilaria Mauro, vuol dare ulteriori conferme del proprio status, affrontando la sfida del “Tre Fontante” con decisione. Un match importante non solo per lo Scudetto ma anche per il secondo posto della classifica, visto il distacco di quattro lunghezze delle capitoline. Dalle ore 12.30 ne sapremo sicuramente di più. Inter-Empoli Ladies (ore 12.30) e Florentia San Gimignano-Hellas Verona (ore 14.30) chiuderanno il turno.

Il programma della 13ª giornata



Sabato 25/1 – Ore 12.00 (Diretta su TIMVISION)

Orobica Bergamo-Milan

Campo Sportivo Comunale G. Facchetti – Cologno al Serio (BG)



Sabato 25/1 – Ore 14.30 (Diretta su TIMVISION)

Juventus-Sassuolo

Juventus Training Center – Vinovo (TO)

Loading...

Loading...

Pink Bari-Tavagnacco

Campo Sportivo A. Antonucci – Bitetto (BA)



Domenica 26/1 – Ore 12.30

AS Roma-Fiorentina Women (diretta su Sky Sport Serie A)

Stadio Tre Fontane

Florentia San Gimignano-Hellas Verona (Diretta su TIMVISION)

Comunale Santa Lucia – San Gimignano (FI)

Domenica 26/1 – Ore 14.30 (Diretta su TIMVISION)

Inter-Empoli Ladies

Stadio Comunale Chinetti – Solbiate Arno (VA)

Foto: LPS/Franco Debernardi