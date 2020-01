Calcio femminile, il Milan piega 3-2 la Roma nel posticipo del lunedì di Serie A al “Vismara”. Thorvaldsdottir mattatrice

Un pomeriggio da ricordare al “Vismara” di Milano, sede dell’incontro valido per il 12° turno del campionato di Serie A di calcio femminile tra Milan e Roma, conclusosi con un 3-2 pirotecnico per le rossonere. L’assoluta protagonista del confronto sul rettangolo verde meneghino è stata l’islandese Berglind Björg Thorvaldsdottir, nuovo acquisto della compagine milanaese. Con una doppietta al 70′ e all’89’ la calciatrice nordica ha dato un importante contributo alla rimonta delle padrone di casa, a segno anche con la sudafricana Refiloe Jane al 79′.

Una partita di grande livello, con la Roma che ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Manuela Giugliano, grande ex del match e costretta ad abbandonare il campo anzitempo. Nonostante questa defezione, le giallorosse hanno impresso un gran ritmo al confronto e con la francese Lindsey Thomas sono andate a segno in due circostanze al 20′ e al 49′. Nella ripresa poi la reazione delle ragazze di Maurizio Ganz che ha portato alle realizzazioni citate. Un riscontro che ha permesso al Milan di avvicinarsi alla terza piazza in classifica proprio della Roma, distante una sola lunghezza.

Foto: Foto LPS/Francesco Scaccianoce