Calcio a 5, l’Italservice Pesaro torna in vetta, cade Eboli contro la Colormax Pescara nel 19° turno della regular season

Si è concluso questa sera il 19° turno della regular season di calcio a 5 2019-2020. L’Italservice Pesaro ha sconfitto in trasferta 4-0 l’Italia Coffe Petrarca, confermando i pronostici della vigilia. Marcelinho, Borruto, De Oliveira e Canal hanno regalato i tre punti agli uomini di Fulvio Colini che così tornano in vetta alla graduatoria con una lunghezza di vantaggio sull’Acqua&Sapone, vittoriosa ieri 9-3 a Latina.

Cade invece la Feldi Eboli al PalaRigopiano di Pescara contro la Colormax. Gli abruzzesi si sono imposti 4-3 con le reti di Houenou, Leandro, André e di Sarra. A nulla sono valse le marcature di Bagatini e di Boaventura (doppietta). Eboli rimane in zona play-off a quota 30 punti, mentre Pescara è a -3 dall’ultimo posto utile. Successo importante (3-1), proprio in ottica playoff, del Meta Catania Bricocity contro il Sandro Abate Avellino al PalaCercola. Ernani, Cesaroni e Musumeci hanno affondato gli irpini, a segno con Bebetho. Le due formazioni, rispettivamente in quinta e sesta posizione, sono separate da due punti. Infine importante vittoria della Cybertel Aniene tra le mura amiche contro la Came Dosson 3-2: Villalva e Anas (doppietta) i realizzatori degli uomini di Mauro Micheli. Bertoni e Vieira sono andati a segno tra le fila ospiti.

