Basket, la Virtus Bologna sfida una Trento in grande difficoltà nel derby di Eurocup 2019-2020

Questo mercoledì alle 20.00 è in programma il secondo derby delle top-16 di Eurocup 2019-2020, quello che vedrà affrontarsi la Dolomiti Energia Trentino, la quale avrà dalla sua il fattore campo, e la Virtus Bologna, entrambe facenti parte del gruppo E. Al momento i bolognesi, dopo le prime due partite, si trovano al secondo posto del girone con un successo e una sconfitta. I trentini, invece, sono il fanalino di coda dato che hanno perso ambedue i match disputati.

Le V-Nere, dopo la pesante sconfitta patita per mano dei serbi del Partizan, hanno inanellato tre successi consecutivi, tutti con oltre 10 punti di scarto, tra campionato, ove sono primi in classifica, e coppa. L’Aquila Trento, invece, sta affrontando un momento a dir poco difficile. Alessandro Gentile e compagni, infatti, hanno vinto solo una delle ultime sei partite disputate. Negli ultimi due incontri a cui hanno preso parte, contro Partizan e Reggio Emilia, oltretutto, hanno subito un passivo complessivo di addirittura 47 punti.

Nel primo scontro diretto della stagione, disputatosi il 5 gennaio, l’ha spuntata la Virtus che è uscita trionfatrice dal campo di Trento con il risultato di 77-83. Le V-Nere, chiaramente, sono largamente favorite anche per il match di mercoledì. I bolognesi, infatti, possono vantare sia un attacco migliore, come dimostrano i 94,8 punti segnati su 100 possessi contro i 93,2 dei rivali, sia una difesa nettamente superiore, come testimoniano gli 89,9 punti subiti su 100 possessi contro i 98,2 della Dolomiti Energia.

Credit: Ciamillo