Australian Open 2020: pagelle 28 gennaio. Roger Federer è magico. L’Australia sogna con Barty

PAGELLE AUSTRALIAN OPEN (28 GENNAIO)

Roger Federer 9: semplicemente infinito. Quando si pensa di aver già visto tutto, il campione svizzero regala un’altra pagina emozionante della sua carriera. I sette match point annullati a Tennys Sandgren sono l’esempio di un campione che non molla mai, che non vuole abbandonare il sogno di vincere un altro Slam nonostante un evidente infortunio che lo ha debilitato dalla fine del secondo set. Unico, inimitabile, forse semplicemente Roger Federer.

Tennys Sandgren 8: se si sta celebrando Roger Federer e la sua fantastica rimonta, il merito è senza dubbio del tennista americano e della sua straordinaria partita. Certo i rimpianti sono tantissimi e probabilmente è stata un’occasione irripetibile. Restano comunque i complimenti ad essere arrivato ad un solo punto da una semifinale che avrebbe avuto assolutamente del miracoloso.

Novak Djokovic 8: una macchina costruita per vincere. Non sembra davvero esserci nulla che possa fermare il serbo verso l’ennesimo titolo in Australia. Questa volta a cadere vittima del numero due del mondo è Milos Raonic (voto 6) e soprattutto il servizio del canadese, completamente annientato dalla micidiale capacità in risposta del nativo di Belgrado.

Ashleigh Barty 8,5: c’è un paese intero che sta sognando e che vuole spingerla ad una vittoria che manca all’Australia addirittura dal 1978. Era un match difficile quello con Petra Kvitova (5,5) e soprattutto era la rivincita della scorsa stagione. Barty però è cambiata da quel match e sa di avere una missione. Batte nettamente la ceca, vola in semifinale e adesso mancano solo due partite ad un sogno.

Sofia Kenin 8: ecco chi potrebbe mettere fine al sogno di Ashleigh Barty. L’americana è lanciatissima e ha raggiunto meritatamente la prima semifinale Slam della carriera. La certezza è quella che sarà solo la prima di tante altre, perchè Kenin è una giocatrice molto solida, che sbaglia poco e che gioca anche bene. Ons Jabeur (voto 6,5) non ha potuto nulla e Barty dovrà essere perfetta per batterla.

Foto: LaPresse